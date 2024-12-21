24. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Muhteşem Bir Konserle Sona Erdi

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 24. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda düzenlenen konserle sona erdi. Dünyaca ünlü piyanistler Ferhan ve Ferzan Önder kardeşler, festivalin kapanışında izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Antalya'nın 'Uluslararası Sanat Şehri' kimliğine katkıda bulunan, Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyesi Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nin 24'üncüsü, ünlü sanatçılar Ferhan ve Ferzan Önder kardeşlerin konserleriyle sona erdi.

Özel bestelenen eseri, dört el icra ettiler

Henüz 10 yaşında piyano çalmaya başlayan ve kariyerleri boyunca uluslararası alanda sayısız başarıya imza atan Önder kardeşler, iki ayrı piyanoda sergiledikleri uyumlu performanslarıyla dinleyicilerden büyük beğeni topladı. Konserin finalinde ise ikili, kendileri için özel olarak bestelenmiş bir eseri tek bir piyanoda dört el icra etti.

Konserin ardından sahneye çıkan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erkan Çelik, Önder kardeşlere çiçek ve plaket takdim etti. Kendisinin de kanun sanatçısı olduğunu belirten Çelik, "Bu muhteşem performansları için Ferhan ve Ferzan Önder'e teşekkür ediyorum. Festivale emek veren tüm ekibimize de şükranlarımı sunuyorum. 24. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nin son konseriyle birlikte 25'incisi için çalışmalarımız şimdiden başlamış durumda" dedi.