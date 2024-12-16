25. Randevu İstanbul Film Festivali Ödülleri Açıklandı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından gerçekleştirilen "25. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali"nin onur ödülleri açıklandı.

Ülkeler arası kültürel ve sektörel paylaşım ve işbirliğini geliştirme amacıyla her yıl farklı bir ülkenin sineması ve sinema sektörünü İstanbul'da ağırlayan festival, 20 Aralık'a kadar sürecek.

Festivalin ödül töreninde, "Kültür ve Sanata Katkı Ödülü" Yılmaz Ulusoy, "Sinemaya Katkı Ödülü" Burçak Evren ve "Uluslararası Randevu Ödülü" Kerem Çatay'a takdim edilecek.

Festival kapsamında Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilecek film gösterimlerinde, " Hollanda'ya Bak Dünyayı Gör", "Türk Sinemasına Bir Bakış", ve "Geleceğin Sinemacılarından Kısalar" bölümlerinde filmler ücretsiz olarak izleyicilerle buluşacak.