26. Çin Uluslararası Endüstri Fuarı Shanghai\'da kapılarını açtı

26. Çin Uluslararası Endüstri Fuarı Shanghai'da kapılarını açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
26. Çin Uluslararası Endüstri Fuarı, pazartesi günü Çin'in doğusundaki Shanghai'da başladı. Fuar, 'Akıllı Ekonomi, Sınırsız Akıllı Üretim' temasıyla 13 Ekim'de Shanghai'da düzenleniyor.
SHANGHAİ, 13 Ekim (Xinhua) -- "Akıllı Ekonomi, Sınırsız Akıllı Üretim" temasıyla düzenlenen 26. Çin Uluslararası Endüstri Fuarı pazartesi günü Çin'in doğusundaki Shanghai'da başladı.
Kaynak: Xinhua
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