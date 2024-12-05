26. Geleneksel Pelitköy Deve Güreşleri İçin Geri Sayım Başladı

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(BALIKESİR)- Burhaniye Belediyesi'nin destekleriyle Pelitköy Deveciler Derneği tarafından düzenlenen "26'ncı Geleneksel Pelitköy Deve Güreşleri-Folklorik Deve Gösterisi" için geri sayım başladı. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Pazar günü tüm güreşseverleri Pelitköy'e bekliyoruz" dedi.

Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin kültürel etkinlikleri arasında yer alan deve güreşleri, Burhaniye'de bu yıl da coşku ile yapılacak. Pelitköy Güreş Sahası'nda 8 Aralık Pazar günü saat 10.00'da başlayacak güreşlerde çevre il ve ilçelerden yaklaşık 250 deve güreşecek.

Burhaniye Belediyesi öncülüğünde yapılan çalışmalar, sahanın son hazırlıkları ile tamamlandı. Alanda gerek izleyenlerin gerekse de develerin güvenliği için gerekli önlemler alınarak bu yıl 26'ncısı düzenlenecek olan "Geleneksel Pelitköy Deve Güreşleri-Folklorik Deve Gösterisi" için geri sayım başladı.

"Pazar günü tüm güreşseverleri Pelitköy'e bekliyoruz"

Asırlık bir kültür olan deve güreşlerinin, Burhaniye'de de yaşatılması için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Burhaniye'de tarihimizi, kültürümüzü, geleneklerimizi yaşatabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Pazar günü tüm güreşseverleri Pelitköy'e bekliyoruz" dedi.