810 gram doğdu, 100 gün yoğun bakımda kaldı! Çağan bebek kep ve cüppeyle uğurlandı - Son Dakika
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810 gram doğdu, 100 gün yoğun bakımda kaldı! Çağan bebek kep ve cüppeyle uğurlandı

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810 gram doğdu, 100 gün yoğun bakımda kaldı! Çağan bebek kep ve cüppeyle uğurlandı
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810 gram doğdu, 100 gün yoğun bakımda kaldı! Çağan bebek kep ve cüppeyle uğurlandı
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Antalya’da gebeliğin 26. haftasında 810 gram ağırlığında dünyaya gelen Çağan Deniz Şentürk, 100 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından hayata tutundu. 45 günü solunum cihazına bağlı geçen bebek, 2 kiloya ulaşınca taburcu edildi. 10 aylıkken yaşıtlarının gelişimini yakalayan Çağan için hastanede uğurlama töreni düzenlendi, kep ve cüppe giydirilen bebek alkışlarla uğurlandı.

Antalya’da erken doğan Çağan Deniz bebek, aylar süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Bebeğin annesi, oğlunu ilk kez doğumundan 50 gün sonra kucağına alabildiğini anlattı.

26. HAFTADA 810 GRAM DOĞDU

Antalya’da 4 yıl önce evlenen Hasan (30) ve Şeyma Şentürk (27) çifti, bebek beklediklerini öğrenince büyük sevinç yaşadı. Çiftin Çağan Deniz adını verdiği bebekleri, gebeliğin 26. haftasında 810 gram ağırlığında dünyaya geldi.

Anne karnındaki gelişimini tamamlayamadan doğan bebek, özel bir hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde Doç. Dr. Ali Annagür’ün gözetiminde tedaviye alındı.

810 gram doğdu, 100 gün yoğun bakımda kaldı! Çağan bebek kep ve cüppeyle uğurlandı

45 GÜN SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI KALDI

Yoğun bakımda 100 gün kalan Çağan’ın 45 günü solunum cihazına bağlı geçti. Bu süreçte anne Şeyma Şentürk, oğlunun beslenmesi için 3 saatte bir sütünü sağarak hastaneye götürdü.

100 günün sonunda 2 kiloya ulaşan Çağan Deniz, yoğun bakımdan çıkarılarak ailesine kavuştu.

810 gram doğdu, 100 gün yoğun bakımda kaldı! Çağan bebek kep ve cüppeyle uğurlandı

KEP VE CÜPPEYLE UĞURLANDI

Taburcu edildikten sonra düzenli kontrolleri sürdürülen bebeğin gelişimi yakından takip edildi. 10 aylık olduğunda yaşıtlarının gelişimini yakalayan Çağan için hastanede uğurlama töreni düzenlendi. Kep ve cüppe giydirilen bebek, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde hastaneden uğurlandı.

810 gram doğdu, 100 gün yoğun bakımda kaldı! Çağan bebek kep ve cüppeyle uğurlandı

“DOĞDUKTAN 50 GÜN SONRA İLK DEFA KUCAĞIMA ALDIM”

Anne Zeynep Şeyma Şentürk, oğlunun doğduğu günden itibaren hayata tutunmak için büyük mücadele verdiğini söyledi. Bebeğinin yaşayacağına dair umudunu hiç kaybetmediğini belirten Şentürk, yoğun bakım sürecinde doktor ve hemşirelerin kendilerine büyük destek olduğunu ifade etti. Şentürk, “Oğlum için gece gündüz demeden 3 saatte bir sütümü sağarak hastaneye götürdüm. Doğduktan 50 gün sonra ilk defa kucağıma aldım. Evimize ilk geldiğimiz gün de o benim için adeta yeniden doğmuştu. Çok mutluyum. Hemşirelerimizin hakkını asla ödeyemem. Onlar bizi bir gün unutacak ama biz onları unutmayacağız” dedi.

810 gram doğdu, 100 gün yoğun bakımda kaldı! Çağan bebek kep ve cüppeyle uğurlandı

BABA: 100 GÜN ÇOK ZORDU

Baba Hasan Şentürk de yoğun bakımda geçen 100 günün aileleri için oldukça zor olduğunu anlattı. Bu süreçte hem eşine destek olmaya hem de iş hayatını sürdürmeye çalıştığını belirten Şentürk, doktor ve hemşirelerin ilgisi sayesinde kendilerini güvende hissettiklerini kaydetti.

Bebeğin taburcu olduğu ilk günlerde uyumakta zorlandıklarını ifade eden baba Şentürk, oğullarının her geçen gün yeni gelişmeler göstermesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

810 gram doğdu, 100 gün yoğun bakımda kaldı! Çağan bebek kep ve cüppeyle uğurlandı

“BEDEN KÜÇÜKTÜ AMA YAŞAM AZMİ ÇOK YÜKSEKTİ”

Hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Ali Annagür, prematüre bebeklerin tedavisinde sağlık ekibi ile ailenin iş birliğinin önemli olduğunu vurguladı. Bebeğin gelişiminin yaşına ve ayına uygun ilerlediğini belirten Annagür, “Beden küçüktü ama yaşam azmi çok yüksekti ve hayata tutunmayı başardı. Çağan da 10 aylık oldu ve gayet güzel, aktif, kendi ayına uygun gelişmeler gösteriyor. O küçük bedende büyük bir yaşam azmi vardı” diye konuştu.

Tedavi sürecinde anne ve babanın motivasyonlarını koruduğunu belirten Annagür, aile desteğinin bebeğin hayata tutunmasına önemli katkı sağladığını kaydetti.

ERKEN DOĞUMUN NEDENLERİ

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Şerife Şeniz Yurtseven ise genetik yatkınlık ve enfeksiyonların erken doğuma neden olabildiğini hatırlattı. Gebelik takibinin önemine dikkati çeken Yurtseven, ailelerin herhangi bir sorun yaşadıklarında mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA
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