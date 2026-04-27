27 Nisan 2026 İzmir Su Kesintileri: 8 İlçede Kesinti Var

27 Nisan 2026 Pazartesi günü İzmir’in Bornova, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Menderes, Tire ve Urla ilçelerinde su kesintisi uygulanacak.

Bornova Evka 3’te 09:15-10:15 arası 1 saat, Çiğli Cumhuriyet’te 09:30-10:30 arası 1 saat, Gaziemir Hürriyet’te 09:29-11:29 arası 2 saat, Güzelbahçe Yelki’de 09:45-11:45 arası 2 saat, Karabağlar Bozyaka ve Sevgi’de 09:01-13:01 arası 4 saat, Menderes Kuyucak ve Yeniköy’de 08:40-11:40 arası 3 saat, Tire Kocaaliler’de 26 Nisan 11:00’den 27 Nisan 11:00’e kadar 24 saat, Urla Zeytinalanı’nda 08:45-11:00 arası 2 saat 15 dakika kesinti olacak. Ayrıca Karabağlar Arap Hasan’da 16 Nisan’dan itibaren 22 gün boyunca (Pazar hariç) 13:00-16:00 arası 3 saat kesinti yapılacak.

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Buca, Çeşme, Dikili, Foça, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk ve Torbalı ilçelerinde ise planlı kesinti bulunmamaktadır.