27. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda 980'den fazla anlaşma imzalandı

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ST. PETERSBURG, 9 Haziran (Xinhua) -- Rusya'nın en büyük ekonomi forumu olan 27. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda toplam 6,4 trilyon ruble (yaklaşık 72 milyar ABD doları) değerinde 980'den fazla anlaşma imzalandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in danışmanı ve forumun organizasyon komitesinin genel sekreteri Anton Kobyakov, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, bu yılki foruma 139 ülke ve bölgeden yaklaşık 21.300 katılımcının iştirak ettiğini söyledi.

Kobyakov, katılımcı sayısı ve foruma olan ilginin "Kovid öncesi seviyeleri" aştığını kaydetti.

Organizasyon komitesinden yapılan açıklamaya göre, Çarşamba'dan Cumartesi'ye kadar süren ve "Çok Kutuplu Bir Dünyanın Temel Taşı Olarak Yeni Büyüme Alanlarının Oluşumu" temalı bu yılki forum, Rusya'nın, gelişmekte olan piyasaların ve dünyanın karşı karşıya olduğu temel ekonomik meseleleri ele aldı.