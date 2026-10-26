Rönesans Rezidans davasında eski Ekinci Belediye Başkanı Yeral ve Fen İşleri Müdürü Ezer de yargılanıyor - Son Dakika
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Rönesans Rezidans davasında eski Ekinci Belediye Başkanı Yeral ve Fen İşleri Müdürü Ezer de yargılanıyor

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Rönesans Rezidans davasında eski Ekinci Belediye Başkanı Yeral ve Fen İşleri Müdürü Ezer de yargılanıyor
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6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 275 kişinin hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans'a ilişkin davada, dönemin Ekinci Belediye Başkanı Seyfettin Yeral ile Fen İşleri Müdürü Mehmet Ezer hakkındaki dosyalar ana davayla birleştirildi. Suçlamaları kabul etmeyen Yeral'ın savunmasının alındığı duruşmada mahkeme, 3 tutuklu sanığın tutukluluğunu sürdürerek davayı 30 Kasım'a erteledi.

Haber: Mehmet OFLAZ(ANKARA) -

  Hatay'da 6 Şubat depremlerinde Rönesans Rezidans'ın yıkılması sonucu 275 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin davaya, hakkında iddianame hazırlanarak dava açılan dönemin Ekinci Belediye Başkanı Seyfettin Yeral ile Fen İşleri Müdürü Mehmet Ezer de dahil edildi. Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, 3 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek dava 30 Kasım'a ertelendi.

ANTİS Yapı tarafından inşa edilen ve "Cennetten bir köşe" sloganıyla satılan, Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Rönesans Rezidans'ın 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve milli hentbolcu Cemal Kütahya'nın da aralarında olduğu 275 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı. Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Devrim Öztürk ile bazı yurttaşların cenazelerine enkazda ulaşılamadı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar Mehmet Yaşar Coşkun, Hüseyin Yalçın Coşkun, Ayhan Karan, Mehmet Haşim Eraslan, Bülent Seküçoğlu, Önder Artun, Bayram Mansuroğlu ve İbrahim Dahıroğlu hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açtı. Geçen yıl 11 Temmuz'daki duruşmada, sanıklar Önder Artun ve Hüseyin Yalçın Coşkun'un vefat ettiği bilgisi paylaşılmış, sanık sayısı 6'ya düşmüştü.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI VE FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ SANIK OLDU

3'ü tutuklu olmak üzere 6 sanığın yargılandığı davaya Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bugünkü duruşmada, binanın yıkılmasıyla ilgili haklarında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açılan dönemin Ekinci Belediye Başkanı Seyfettin Yeral ile Fen İşleri Müdürü Mehmet Ezer'in dosyalarının da görülen davayla birleştirildiği açıklandı.

Duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Yaşar Coşkun, Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Seküçoğlu bulundukları cezaevlerinden, tutuksuz sanık Ayhan Karan ise bulunduğu ilden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık İbrahim Dahıroğlu ve iki kamu görevlisi, depremde yakınlarını kaybedenler ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

ESKİ BAŞKAN SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Duruşmada ilk olarak birleşen dosya kapsamında tutuksuz sanıklar Seyfettin Yeral ile Fen İşleri Müdürü Mehmet Ezer'in savunmaları alındı.

Sanık Yeral, 1999 ile 2014 yılları arasında belediye başkanlığı yaptığını belirterek, görev süresi boyunca statik projelerde incelemelerde bulunmadığını, ruhsat vermeden önce teknik personelden destek ve görüş aldıklarını söyledi. Problemli veya sıkıntılı inşaatlara ruhsat onayı vermediklerini ifade eden Yeral, proje ve yapım aşamasındaki denetimleri Fen İşleri Müdürü'nün yaptığını, belediye başkanı olarak projeler üzerinde herhangi bir görevinin bulunmadığını savundu. Yeral, binanın yıkılmasında herhangi bir hatasının olmadığını öne sürerek suçlamaları kabul etmedi.

Dönemin Ekinci Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mehmet Ezer ise iddianamenin kendisine ulaşmadığını öne sürerek, savunma için mahkeme heyetinden süre istedi.

3 SANIĞIN TUTUKLULUĞU SÜRECEK

Depremde yakınlarını kaybedenler de sanıkların en ağır cezayı almalarını talep etti. Müşteki avukatları, sanıklarından "olası kast" suçlaması yönünden ek savunma alınmasını talep etti. 

Tutuklu sanık Mehmet Yaşar Coşkun, 3 yılı aşkın süredir cezaevinde bulunduğunu ve mağdur olduğunu öne sürerek yapıda kusuru olmadığını iddia edip tahliyesini isterken, diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına ve diğer eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı 30 Kasım'a erteledi.

Kaynak: ANKA
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