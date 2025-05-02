28. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri Giresun'da Başladı - Son Dakika
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28. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri Giresun'da Başladı

Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından düzenlenen 28. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri, usta oyuncular Güven Kıraç ve İskender Altın'ın katılımıyla açıldı. Etkinlik, 15 Mayıs 2025'e kadar devam edecek.

02.05.2025 13:53  Güncelleme: 15:39
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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından düzenlenen "28. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri" başladı. Açılışa usta oyuncular Güven Kıraç ve İskender Altın da katıldı.

28. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri'nin açılışında Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu, "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" adlı oyunu sahneledi.

Onur konuğu olarak Güven Kıraç ve İskender Altın'ın da katıldığı gecede, Şehir Tiyatrosu'nda 60'ıncı sanat yılını dolduran Doğan Turan'a Belediye Meclis Üyesi Ayça Kozluca ve Kültür İşleri Müdürü Hale Çerkezoğlu Altundaş tarafından plaket ve çiçek takdim edildi.

Kıraç, "Doğan Turan abiyle 1993'te Adana da tanıştık. O dönem hepimiz devlet tiyatrosu kadrosuna dahil olduk. Doğan Turan bizim ağabeyimiz, arkadaşımız, babamız, akıl danıştığımız. Çok önemli kıymetli adamdır. Tiyatronun her evresinden bilgi sahibidir. Tek başına tiyatro yapabilir. Bizim için büyük bir şanstır. Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda da çıtayı yükseltmiştir. İskender ve ben, 28. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri'ne büyük bir heyecanla geldik. Yaşasın tiyatro" dedi.

Altın ise "Giresun'a geldiğimiz için mutluyuz. Davet için teşekkür ediyoruz. 28. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri'ne davet edilen tiyatro grupları çok değerli. Tiyatro çok değerli. Herkesi tiyatro günlerine davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri, Vahit Sütlaş Sahnesi'nde 15 Mayıs 2025'e kadar devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 28. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri Giresun'da Başladı - Son Dakika

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