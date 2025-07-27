28. Haçkalı Hoca Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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28. Haçkalı Hoca Anma Programı Düzenlendi

28. Haçkalı Hoca Anma Programı Düzenlendi
27.07.2025 15:45
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Düzköy'de düzenlenen programda Haçkalı Hoca anılarak, dini liderlerin önemi vurgulandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Düzköy Belediyesi ile Haçkalı Hoca Kültür ve Yardımlaşma Derneği işbirliğiyle bu yıl 28'incisi organize edilen "Geleneksel Haçkalı Hoca Anma Programı" yapıldı.

Vali Aziz Yıldırım, Düzköy ilçesine bağlı Haçkalı Yaylası'nda düzenlenen programda, Haçkalı Hoca'ya Allah'tan rahmet diledi.

Savaşların kazanılmasında ve İslamiyet'in yayılmasında dini önderlerin önemine dikkati çeken Yıldırım, "Bu topraklara asker girmeden önce, kumandanlar, komutanlar gelmeden önce hallaç pamuğu gibi açmışlar. O kadar güzel hizmetler yapmışlar ki bu topraklarda yaşayan insanlar artık buranın bir İslam beldesi olması için hazır hale gelmişler. Onlardan bir tanesi de bugün burada toplanmamıza vesile olan Haçkalı Baba, Haçkalı Hoca Efendi." diye konuştu.

Yıldırım, anma programının 28 yıldır yapıldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah bundan sonra da aynı şekilde anmaya devam edeceğiz. Onlar bu toplumu oluşturan ruhen ve bedenen geliştiren insanlardır. Onlar çok temiz, çok mütevazı yaşadılar ve çok temiz bu dünyadan gittiler. Onlar hakikaten büyük insanlar unutulmuyorlar. Öyle bir damga vurmuşlar ki bu topraklarda yaşayan insanların gönüllerine buralar artık silinmez bir şekilde Türk yurdu, İslam yurdu olmuş. Allah onlardan razı olsun, mekanları cennet olsun."

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de anma programını başlatan kişilere teşekkür ederek, "Haçkalı Hoca Baba, çok önemli bir manevi önderimiz, liderimiz. Bu vesileyle kendisini bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin." dedi.

Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk ise manevi mimarların toplumu şekillendirip, ahlaki yapısını pekiştirdiğini ifade etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı programda, Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı gösterisi ve Türk Tasavvuf Müziği konseri gerçekleştirildi.

Anma programına Düzköy Kaymakamı Yunus Polat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 28. Haçkalı Hoca Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika

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