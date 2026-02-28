28 Şubat Darbesi Kınandı

Van ve Hakkari'de AK Parti teşkilatları, 28 Şubat postmodern darbesinin 29. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Van'da AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Cihat Demir, parti binasında yaptığı açıklamada, 28 Şubat sürecinin milletin değerlerini, inanç özgürlüğünü ve eğitim hakkını zedelediğini söyledi.

Darbenin demokrasiye ve milli iradeye yönelik bir müdahale olduğunu belirten Demir, şunları kaydetti:

"28 Şubat Darbesinin 29. yıl dönümünde darbe ve darbecilik zihniyetini kınamak için bir araya geldik. 27 Mayıs, 12 Eylül, 27 Nisan ve 15 Temmuz neyse 28 Şubat da aynı şekilde bir darbedir. Seçilmiş hükümet görevden el çektirildi, başta başörtülü kadınlar olmak üzere toplumun geniş kesimleri mağdur edildi. Milli iradenin korunması ve demokrasinin güçlenmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz."

Hakkari

İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Sabahattin Demir, parti binasında yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ın 29. yıl dönümünde darbe ve darbecilik zihniyetini kınamak için bir araya geldiklerini söyledi.

28 Şubat'ın ülke insanının milli ve manevi değerlerini hedef alan bir pusu olduğunu vurgulayan Demir, millet iradesine karşı tankların yürütüldüğünü, seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti hükümetine görevden el çektirildiğini anımsattı.

AK Parti olarak 28 Şubat ve benzeri tüm darbeci, vesayetçi girişimlerin karşısında olduklarını bir daha yinelediklerini dile getiren Demir, şöyle devam etti:

"İktidarımız döneminde attığımız adımlarla, vesayet odaklarını teker teker çökerttik. Milli iradeyi bu süreçte yeniden inşa ederek ülkemizi ve milletimizi hak ettiği demokrasi standardıyla buluşturduk. Ancak son zamanlarda yine başörtüsü ve Anadolu'muzun yerel kıyafetlerine yönelik çirkin tavrı gördükçe 28 Şubat zihniyetinin her an hortlayabileceğini bir kez daha idrak ediyoruz. Maalesef bazıları AK Parti iktidarı döneminde atılan demokratikleşme adımlarıyla hak ve özgürlükler noktasında kaydedilen ilerlemeye rağmen hala içinde bu köhne zihniyeti taşıyor. Bu zihniyetle mücadele, AK Parti için bir demokrasi mücadelesidir, bir hak mücadelesidir, büyük Türkiye mücadelesidir."

Açıklamaya İl Kordinatörü Bahattin Yıldız, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Kadın Kolları Başkanı Güneş Hayva, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Rızgar Özdemir ve teşkilat mensupları katıldı.