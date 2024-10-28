29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası Eskişehir'de Coşkuyla Gerçekleştirildi - Son Dakika
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası Eskişehir'de Coşkuyla Gerçekleştirildi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası Eskişehir\'de Coşkuyla Gerçekleştirildi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası ve Şenliği'nde 14 ilden 200 sporcu yarıştı. Ödül töreninde dereceye girenler madalyalarını aldı.

28.10.2024 14:54  Güncelleme: 14:56
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlediği "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası ve Şenliği"ne Türkiye'nin dört bir yanından sporcular büyük ilgi gösterdi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yılı onuruna Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Gençlik Merkezi ile Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası ve Şenliği, Kentpark Sosyal Kütüphane'de gerçekleştirildi. Turnuvaya "8 Yaş ve Altı, 12 Yaş ve Altı ile Açık Yaş" kategorilerinde 14 ilden toplam 200 sporcu katıldı. Büyük heyecana sahne olan ve ilk gün şenlikle başlayan turnuvada üçüncü gün ödül töreni yapıldı.

Bu kapsamda Açık Yaş Kategorisi'nde 1. Selin Torun, 2. Kerem Dilsiz ve 3. Ali Emir Latifoğlu oldu. Sporculara kupalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce madalyalarını ise Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy takdim etti.

8 Yaş ve Altı Kategorisi'nde 1. Ömer Taha Yeşildağ, 2. Eymen Türe ve 3. Abdülhamid Otaş oldu. Sporculara madalyalarını Eskişehir Satranç İl Temsilcisi Ahmet Cemil Ceylan verdi.

12 Yaş ve Altı Kategorisi'nde 1. Ozan Orhan, 2. Arel Yeşilçay ve 3. Erva Gülle olurken, sporculara ödüllerini Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Selim Öztop takdim etti.

Turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik eden Ayşe Ünlüce, "Sevgili satranç dostları hepiniz hoş geldiniz. Üç gün süren turnuva boyunca burada olmanız mutluluk verici. Atatürk'ün izinde Cumhuriyet Bayramına özel böyle bir turnuvaya ev sahipliği yaptığımız için onur ve gurur duyuyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası Eskişehir'de Coşkuyla Gerçekleştirildi - Son Dakika

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