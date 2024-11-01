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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 3. Alanya Tropikal Meyve Festivali başladı.

Alanya Belediyesi meydanında düzenlenen festivale, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, İlçe Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem ile bazı kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, açılış konuşmasında, tarımsal üretimin çeşitliliğini ve sürdürülebilirliğini desteklemek için festivalde bir araya geldiklerini söyledi.

Alanya'nın tropikal meyve üretim potansiyelinin, yalnızca ülkede değil, uluslararası alanda da tanınmasını amaçladıklarını belirten Özçelik, "Festivali, üreticilerimizin desteklenmesine ve gençlerimizin tarıma olan ilgisinin daha da artmasına katkı sağlayacak önemli bir organizasyon olarak görüyoruz. Muzdan avokadoya, mangodan ejder meyvesine kadar birçok tropikal meyve, bu topraklarda yetişiyor. Bu festivalde sadece eşsiz meyvelerimizi sergilemekle de kalmadık. Aynı zamanda bu meyvelerin yetiştirilmesinde emeği geçen çiftçilerimizi ve girişimcilerimizi de tanıtmayı hedefledik." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar, festival alanındaki stantları gezdi.

Gün boyunca farklı temaların işlendiği festival, 3 Kasım'a kadar devam edecek.