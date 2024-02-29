3. Antalya Diplomasi Forumu için hazırlıklar tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 1-3 Mart'ta gerçekleştirilecek 3. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'da gerekli tüm hazırlıklar yapıldı.
Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya'da bu hafta sonu diplomasi trafiği yaşanacak. Daha önce G20, NATO zirveleri gibi önemli organizasyonlarla dünya liderlerini ağırlayan kent, Diplomasi Forumu'na 3. kez ev sahipliği yapacak.
Geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen forumun bu yılki ana teması "Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak" olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı forum, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde yapılacak.
Orta Doğu'dan Asya-Pasifik'e, Afrika'dan Latin Amerika'ya farklı coğrafyaları ilgilendiren konularla iklim değişikliğinden teröre, gıda güvenliğinden uzay diplomasisine pek çok küresel meselenin ele alınacağı forumda, "Gazze" de konuşulacak.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde "Kadın, Barış ve Güvenlik" üzerine yüksek düzeyli oturum da gerçekleştirilecek.
Liderler, Belek'teki otellerde konaklayacak
Forumun yapılacağı Belek'teki otellerde konaklayacak üst düzey konuklar için kent genelinde gerekli hazırlıklar yapıldı. Bu kapsamda havalimanı ve Belek Turizm Merkezi ile forumun gerçekleşeceği NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nin çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.
Oturumların, ikili görüşmelerin ve basın toplantılarının yapılacağı odaların hazırlandığı merkezde, Anadolu Ajansı ve TRT başta olmak üzere foruma katılacak kurum ve kuruluşlar tarafından stantlar oluşturuldu.
Özellikle Gazze'nin ön plana çıkacağı forum kapsamında merkezde, Gazze'deki dramı anlatan platform da hazırlanıyor.
"Antalya, foruma hazır"
Antalya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine, Antalya'nın 500'ün üzerinde üst düzey katılım beklenen forum için hazır olduğunu söyledi.
Forumda, liderlerin, dünyadaki sorunlarını, en önemlisi Filistin meselesini, Gazze'de yaşanan büyük dramı değerlendireceği platformların olacağını anlatan Şahin, "Sadece Gazze'de değil, dünyanın neresinde acı varsa dünya liderlerinin bu acıyı ortadan kaldıracak, barışı dünyada tesis edecek adımlar atabileceği platformlar oluşması lazım. Antalya Diplomasi Forumu bu amaçla oluşturulmuş bir platform. İnşallah bu amaca da hizmet edecektir." diye konuştu.
Antalya'nın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gözbebeği olduğuna işaret eden Vali Şahin, böyle bir organizasyon için de ideal bir kent olduğunu dile getirdi.
Forum için kentte gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:
"Tüm hazırlıklarımızı yaptık. 20 bin civarında güvenlik görevlimiz hem kendi ilimizden hem de civardaki illerden görevlendirildi. Tüm yollarda, bölgelerde şehrin her noktasında hazırlıklarımız tamam. Denizden, havadan tedbirlerimizi aldık. Zaten Antalya güvenli bir şehir, Türkiye güvenli bir ülkedir. Misafirlerimizi huzur içinde ağırlayacağız."
Son Dakika › Güncel › 3. Antalya Diplomasi Forumu için hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika
İsrail ordusu kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde yardım bekleyen sivilleri vurdu. Saldırıda 70'ten fazla kişi öldürüldü ve 250'den fazlası da yaralandı.
Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri yaklaşırken, Sadettin Saran'ın tek aday olması durumunda Aziz Yıldırım'ın aday olabileceği iddia ediliyor. Abdullah Kiğılı, Saran'ın aday olması halinde Yıldırım'ın görev alacağını belirtti.
İstanbul Küçükçekmece'de bir sürücü, aracıyla caddede seyir halindeyken bir köpeğin üzerinden geçti. Bu üzücü kaza sonucunda köpek hayatını kaybetti. Köpeğin sahibi ise araç sürücüsüne tepki göstererek durmasını istediğini ancak durmadığını belirtti. Kadın sürücü özür diledi ancak hayvan sahibi bu durum karşısında büyük üzüntü yaşadı ve özrün yetersiz olduğunu ifade etti.
Türkiye tarihine 'postmodern darbe' olarak geçen ve sonuçları uzun yıllar tartışılan 28 Şubat'ın 27'nci yıldönümü münasebetiyle Muş Belediyesi tarafından bir panel düzenlendi. Panelde söz alan Belediye Başkanı Feyat Asya, "28 Şubat, milletin iradesini ve demokrasimizi hedef alarak toplumu nefessiz bırakmaya çalışan hazin bir süreçtir. 28 Şubat'ta vakur duruşuyla kimliğinden ve geleceğinden taviz vermeyen aziz milletimiz, darbecileri ve destekçilerini bertaraf ederek demokrasiye sahip çıkmıştır" dedi.
Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler belli oldu. Derbiyi, Halil Umut Meler yönetecek.
ABD'den alınacak F-16'larla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD tarafından gönderilen "Taslak Teklif ve Kabul Mektupları"nın bakanlığa ulaştığı, ilgili birimlerin inceleme ve değerlendirmelere başladığı belirtildi.
Alman vatandaşı bir Nijeryalı adam 24 çocuğu velayetine aldı ve yılda devletten 1,5 milyon Euro yardım alıyor. Ülkesinde Alman plakalı üstü açık arabalarla poz veren Nijeryalının çocuklarından birkaçı dışında hiçbiri kendisinin değil ama yasal olarak velayetlerini almış durumda... Almanya'da büyük yankı uyandıran bu olay bir döneme damga vuran "Gubetçi Şaban" filmini akıllara getirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın mücadele edeceği Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024 için en büyük sorunun Türk vatandaşlarının bilet bulamaması olduğunu açıkladı. Büyükekşi, biletlerin kurayla satıldığını ve her gün vatandaşların bilet bulma konusunda sıkıntı yaşadığını belirtti. Stadların Türk seyircilerle doldurulması hedefleniyor.
Başarılı sunucu Ali İhsan Varol, internet üzerinden alışveriş yaparken dolandırıldı. Firmanın depo ve ofis olarak gösterdiği adresin boş bir arazi olduğunu görünce dolandırıldığını anlayan Varol, "Her tarafa şikayet ettik. Biz yandık, siz yanmayın" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?