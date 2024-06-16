3 çocuk annesi maharetiyle kasaplara taş çıkarttı - Son Dakika
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3 çocuk annesi maharetiyle kasaplara taş çıkarttı

Hakkari'de yaşayan 3 çocuk annesi Süreyya Çiftçi, eşiyle birlikte kurbanlıkları keserek aile bütçesine katkıda bulunuyor. Çiftçi'nin mahareti ise kasaplara taş çıkarttı. Ev ekonomisine katkıda bulunmak için Kurban kesimi yaptıklarını ifade eden Çiftçi, kadınların her alanda var olabileceğinin güçlü bir örneği olarak taktir topluyor.

16.06.2024 15:37
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3 çocuk annesi maharetiyle kasaplara taş çıkarttı

HAKKARİ - Hakkari'de yaşayan 3 çocuk annesi Süreyya Çiftçi, eşiyle birlikte kurbanlıkları keserek aile bütçesine katkıda bulunuyor. Çiftçi'nin mahareti ise kasaplara taş çıkarttı.

Dağgöl Mahallesinde yaşayan 3 çocuk annesi Süreyya Çiftçi, ev ekonomisine katkıda bulunmak için eşiyle birlikte kurban kesti. Hafta sonu eşiyle birlikte bir düğün salonunda çaycılık yapan Çiftçi, Kurban Bayramı'nı fırsat bilerek eşiyle birlikte kasaplık yaptı. Kurbanlıkları kesmedeki maharetiyle kasaplara taş çıkartan Çiftçi, kadınların her alanda var olabileceğinin güçlü bir örneği olarak taktir topluyor.

Ev ekonomisine katkıda bulunmak için Kurban kesimi yaptıklarını ifade eden Çiftçi, "Evli ve 3 çocuk annesiyim. Eşimle beraber hafta sonları düğün bahçesinde çaycılık yapıyoruz. Haftanın diğer 5 günü iş olmadığı için çalışmıyoruz. Kurban Bayramlarında ise ücret karşılığı küçükbaş kurbanlıkları kesiyoruz. Çocuk yaşta ailemle yaylada iken koyun kesmeyi öğrendim. Kadınların koyun kesmesi, bazı kesimlerce kabul görmüyor ama dinen de bu caizdir. Kadınları ötekileştirmelerine çok kızıyorum. İş imkanım olsa tüm erkeklere taş çıkarırım. Yeter ki imkanım olsun" dedi.

Kaynak: İHA

Hakkari, Kurban, Çocuk, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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