3 Fidan'ın 53. Yıldönümü Mezitli'de Anıldı - Son Dakika
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3 Fidan'ın 53. Yıldönümü Mezitli'de Anıldı

Mezitli Belediyesi, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idamlarının 53. yılı dolayısıyla anma töreni düzenledi. Törene katılanlar, genç devrimcilerin mücadelesini ve mirasını yaşatma vurgusu yaptı.

06.05.2025 16:14  Güncelleme: 16:51
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(MERSİN)- Mezitli Belediyesi, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idamının 53'üncü yılı dolayısıyla bir anma töreni düzenledi.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idamlarının 53'üncü yılında Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen törenle anıldı. Törene,  Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in yanı sıra CHP Mezitli İlçe Örgütü, 26. Dönem CHP Mersin Milletvekili Serdar Kuyucuoğlu, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Anma etkinliği, 3 Fidan Anıtı önünde duygu dolu anlara sahne oldu.

Törende konuşan Başkan Tuncer, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın cesaretle sürdürdükleri mücadeleye ve ülke adına yaptıkları fedakarlıklara dikkat çekerek, onların ideallerinin ve miraslarının daima yaşatılacağını vurguladı.

Genç devrimcilerin hatırasını canlı tutmak adına 3 Fidan Anıtı'nın taşıdığı öneme değinen Tuncer, bu tür anmaların geleceğe bırakılan değerli bir miras olduğunu ifade etti. Katılımcılar ise Başkan Tuncer'in öncülüğünde getirdikleri çiçeklerle anıtı süsleyerek, üç fidanı andı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Hüseyin İnan, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Politika, Mezitli, Güncel, Yaşam, Miras, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 Fidan'ın 53. Yıldönümü Mezitli'de Anıldı - Son Dakika

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