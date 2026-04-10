3 İlde Dolandırıcılık Operasyonu

Çanakkale merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çanakkale merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, kiralanan GSM hatları ve banka hesapları ile 92 milyon liralık işlem hacimli "dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kara paranın, suç gelirinin aklanması" eylemini gerçekleştirdiği tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

Operasyonda ikamet aramalarında çok sayıda sim kart, cep telefonu ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.