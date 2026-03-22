3 Milyon Afgan Mülteci Ülkesine Döndü

KABİL, 22 Mart (Xinhua) -- Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüş İşleri Bakanlığı Sözcüsü Abdülmuttalip Hakkani, son bir yılda 3 milyondan fazla Afgan mültecinin ülkeye geri döndüğünü söyledi.

Devlete ait Afganistan Radyo ve Televizyonu'nun cumartesi gecesi yayımladığı habere göre, Hakkani "İran, Pakistan ve Türkiye'den toplam 3.114.107 mülteci ülkesi Afganistan'a geri döndü" ifadelerini kullandı.

Haberde, Afganistan hükümetinin sınır geçiş noktalarında geri dönenler için toplamda 4 milyar afgani (yaklaşık 63 milyon ABD doları) nakit yardım ve geçici barınma imkanı sağladığı, ayrıca onları ülke içinde kendi illerine ulaştırdığı belirtildi.

Yaklaşık 6 milyon Afgan mülteci halen komşu İran ve Pakistan'da yaşıyor. Ev sahibi ülkeler, yasal belgeleri bulunmayan mültecilerden ülkelerine dönmelerini talep ediyor.