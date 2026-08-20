3 PKK'lı Terörist Teslim Oldu - Son Dakika
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3 PKK'lı Terörist Teslim Oldu

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MSB, son bir haftada 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu ve 588 kişinin yakalandığını açıkladı.

MSB: Son bir hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist daha teslim oldu.

MSB: Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu 588 kişi yakalandı, 1059 kişi ise hududu geçemeden engellendi.

MSB: 1 Ocak'tan bugüne sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 530 oldu, engellenen kişi sayısı da 46 bin 577'ye ulaştı.

MSB: (İsrail'in Suriye'deki son saldırısına ilişkin) İsrail'in Ebu Ez-Zuhur Hava Üssü'ne gerçekleştirdiği saldırı Suriye'nin istikrarına, güvenliğine, ülkenin birlik ve bütünlüğüne, aynı zamanda altyapısına zarar vermeye yönelik bir eylemdir. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırıların kabul edilemez olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. İsrail'in Suriye'deki Ebu Ez-Zuhur hava üssüne gerçekleştirdiği saldırısı öncesinde veya saldırı esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığını ifade ediyoruz.

MSB: (İsrail'in Suriye'deki son saldırısına ilişkin) Hem Suriye'nin hem de bölgenin huzur ve istikrarı için, İsrail'in bu tür pervasız saldırılarına son vermesi ve uluslararası hukukun gereklerini yerine getirmesi elzemdir. Suriye 'tek ordu' ilkesi çerçevesinde kendi altyapı ve askeri kapasite inşası faaliyetlerine destek vermeye devam edeceğiz.?

MSB: (Yunanistan'ın ilan ettiği, yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesine ilişkin) ?Söz konusu düzenleme, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil olmak üzere ülkemiz açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmamakta ve tutumumuzu etkilememektedir. Ülkemiz; Ege Denizi'ndeki hak, alaka ve menfaatlerini uluslararası hukuk çerçevesinde koruma konusundaki kararlılığını sürdürmektedir.

MSB: (Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun son telefon görüşmelerine ilişkin) Ülkemiz bölgesel güvenlik diplomasisinin merkezi haline gelmiştir. Bu kapsamda; askeri diplomasi alanında hem Sayın Bakanımız, hem de Sayın Genelkurmay Başkanımız, bölgesel güvenlik ve istikrar için muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirmektedir. Sayın Genelkurmay Başkanımızın dün gerçekleştirdiği görüşmeler bu kapsamda değerlendirilmelidir.

Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 PKK'lı Terörist Teslim Oldu - Son Dakika

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