3 Şüpheliye Adli Kontrol
CHP Milletvekili Yazgan'a cinsel tacizden tutuklanan 3 şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.
3 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ı doğum günü kutlaması için buluştukları apartman dairesinde cinsel tacizle suçlayıp darbeden 3 şüpheli, Edirne Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, 3 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, haklarında yurtdışına çıkış yasağı getirdi.
Kaynak: DHA
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