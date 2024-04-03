3. TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali Sinemaseverlerle Buluşuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve İstanbul Topkapı Üniversitesi desteğiyle Tayf Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen "3. TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali", 29 Nisan-4 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, direktörlüğünü İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nagihan Çakar'ın üstlendiği festivale, 112 ülkeden, 3 bin 165 film başvurdu.
Başkanlığını yönetmen Reis Çelik'in üstlendiği jüride, TRT Sinema proje sorumlusu Mehmet Ali Karga, oyuncu Hande Doğandemir, oyuncu ve yapımcı Selin Yeninci, yönetmen Müge Uğurlar, oyuncular Onur Büyüktopçu, Wilma Elles ve Cansu Fırıncı, senarist Eylem Canpolat, yapımcı ve karikatürist Varol Yaşaroğlu ile görüntü yönetmeni Sami Saydan yer alıyor.
Rektör Prof. Dr. Emre Alkin'in başkanlığını yaptığı festivalin danışma kurulunda ise TV8 Genel Müdürü Aslı Çini Yaşaroğlu ve yapımcı Cemal Okan bulunuyor.
Dört farklı kategoride, 12 ödülün takdim edileceği ödül töreni ve gala gecesi, 4 Mayıs'ta yapılacak.
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