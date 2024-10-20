3. Uluslararası Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi Sona Erdi

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Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen 3. Uluslararası Katılımlı Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi sona erdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Meslek Yüksekokulu, Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ve Havza Yerel Eylem Grubu Derneği işbirliğinde Havza Belediyesinin destekleri ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen, bilimsel kurulunda Türkiye başta olmak üzere 8 ülke ve 18 üniversiteden öğretim üyelerinin yer aldığı kongre, gerçekleştirilen oturum ve bildirilerin okunması ile tamamlandı

Kongrenin son gün oturumunda, "Yaşlı Bireylerde Karşılanamayan Hemşirelik Bakımı", "Yatılı Yaşlı Bakımı: Kurumsal Bakım Alternatifleri", "Teknoloji ile Yenilenen Yaşlılık: Yapay Zeka Destekli Bakım Modelleri", "Sağlık Turizmi", "Termal Turizm" başlıklarında farklı üniversitelerden öğretim üyeleri sunum yaptı.

Kongre Başkanı Prof. Dr. İlker İlhanlı, kapanış konuşmasında, kongrenin oldukça verimli geçtiğini ifade ederek, "İnşallah daha geniş katılımlı bir kongre için çalışmalara şimdiden başlayacağız. Bizlere katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.