3. Uluslararası Tarsus Festivali Festival Coşkusu ile Başladı - Son Dakika
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3. Uluslararası Tarsus Festivali Festival Coşkusu ile Başladı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 3'üncü Uluslararası Tarsus Festivali, ilk gününde Müzik grubu Madrigal'ın performansı ile başladı. Festival, renkli etkinlikleri ile Tarsusluları bir araya getirdi.

02.11.2024 11:04  Güncelleme: 13:07
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 3'üncü Uluslararası Tarsus Festivali'nin ilk gününde Türkiye'nin sevilen müzik gruplarından "Madrigal" sahne aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl "Tarihin İzinde, Efsaneler İçinde" sloganıyla üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Tarsus Festivali, ilk gününde renkli etkinliklerle ziyaretçilerini ağırladı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yapılan festivalin ilk gününe Madrigal konseri damga vurdu. Cumhuriyet Meydanı'nda hayranlarıyla buluşan Madrigal ekibinin performansı öncesi MC Halil Bal ile DJ Emircan Saltabaş da sahne aldı.

Tüm vatandaşlara Başkan Vahap Seçer'in selamını ileten ve Madrigal grubuna çiçek takdim eden Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, "Tarsuslu vatandaşlarımızla ve tabii ki sevgili Madrigal grubuyla bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Tarsus Festivali'mizde bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz Beraberce daha dolu dolu, nefis bir festival yaşayalım istiyoruz, çünkü bu güzel festivali siz değerli Tarsuslu vatandaşlarımız için yapıyoruz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum, gelecek yıl 4'üncü Uluslararası Tarsus Festivali'nde görüşmek üzere" diye konuştu.

Konsere katılan vatandaşlar ise duygu ve düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Hilal Sezer: "Festival çok güzel geçiyor, çok eğlenceli, çok dinamik. Tam olarak öğrencilere ve gençlere hitaben yapılmış. Biz gençler özellikle daha çok olmasını isteriz. Cumhuriyetin 101'inci yılı kutlu olsun."

-Hatice Doğancılı: "Festival eğlenceli geçiyor. Çok güzel, çok sevindik ne zamandır konser olmuyordu. Vahap Seçer'e çok teşekkür ederiz konser için. Böyle etkinlikleri çok seviyorum, daha fazla olursa çok sevinirim. Çünkü arkadaşlarımızla geliyoruz ve o kadar eğlenceli geçiyor ki. Etkinlikler oluyor, onlar da çok güzel, çok eğlenceli."

-Bedirhan Bilici: "Festival çok iyi geçiyor. Etkinlikleri çok güzel buldum. Daha her yeri gezemedim ama gezeceğim. Tarsus'ta çok daha fazla etkinlik olmasını isteriz."

-Dilara Taş: "Konser çok güzel geçiyor, yıllardır bu anı bekliyordum. Tarsus'ta bu tarz etkinlikler daha fazla olmalı."

-Zeynep Aynacı: "Festival harika geçiyor, daha fazla olsun. Geçen sene de gelmiştim, bu yılda geldim. Çok keyifli."

- Fatma Zehra İnci: "Çok güzel geçiyor. Tüm etkinlikler çok güzeldi. Özellikle konserde bulunduğum için çok mutluyum. Biz gençler için özellikle Tarsus'ta bu tarz etkinliklerin olmasını çok isteriz. Cumhuriyetimizin yıl dönümü kutlu olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 3. Uluslararası Tarsus Festivali Festival Coşkusu ile Başladı - Son Dakika

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