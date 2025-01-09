3 Yaşındaki Cihad Gazze'de Hayata Tutunmaya Çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

3 Yaşındaki Cihad Gazze'de Hayata Tutunmaya Çalışıyor

3 Yaşındaki Cihad Gazze\'de Hayata Tutunmaya Çalışıyor

İsrail saldırılarında uzuvlarını kaybeden 3 yaşındaki Cihad, zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

09.01.2025 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 4 ay önce bacaklarını kaybeden 3 yaşındaki Cihad Mahmud, zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışıyor.

İsrail'in güvenli olduğunu iddia ederek yerinden edilmiş Filistinlileri yaşamaya mecbur ettiği Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında bulunan Mevasi bölgesinde saldırıya uğrayan Cihad, sol bacağını dizinin üstüne, sağ bacağını ise dizinin altına kadar ve sol elinin 3 parmağını kaybetti.

Saldırılarda birçok uzvunu yitirip, kış soğuğunda çadırlarda yaşamak zorunda kalan Cihad, kumun üzerinde elleriyle hareket ederek oynamaya çalışıyor.

Hayata tutunmaya çalışan Cihad, annesiyle oynarken her şeye rağmen çevresine gülücükler saçıyor.

-"Hayatımın şokunu yaşadım"

Cihad'ın annesi Mai eş-Şair, AA muhabirine, İsrail ordusunun Mevasi bölgesinde kaldıkları çadıra yakın bir yere, 4 ay önce gece yarısı bombalı saldırı düzenlediğini söyledi.

Ne olduğunu anlamaya çalışırken Cihad'ı ve bir yaşındaki kardeşi Ahmed'i kumlar içerisinde bulduğunu aktaran Şair, ilk anda Cihad'daki ciddi yaralanmayı fark edemediğini aktardı.

Saldırıda 2 kardeşinin hayatını kaybettiğini, hamile yengesi, anne ve babasının yanı sıra çocuğunun da yaralandığını, kocasının da sol ayağını kaybettiğini ve iki eline platin takıldığını üzüntüyle anlatan Şair, olaydan yaklaşık 4-5 saat sonra, oğlu Cihad'ın durumunun ciddiyetini öğrenebildiğini ifade etti.

Çocuğu Cihad'ı hastanede bacaksız ve el parmakları kopmuş halde gördüğü ilk anları "hayatımın şokunu yaşadım" diye aktaran Şair, bu durumun oynamayı ve hareket etmeyi seven bir çocuk olan Cihad'ın hayatı üzerinde çok olumsuz bir etkisinin olduğunu vurguladı.

Zor ve ilkel şartlardaki ilk tedavisinin ardından Mevasi bölgesinde ailesiyle çadırda kalan Cihad, ampute olarak yaşamına devam etmeye çalışıyor.

Tedaviye ve proteze ihtiyaç duyan Cihad ve ailesi, kayıplarının acısının yanı sıra çadırda zorlu kış şartlarının sıkıntılarıyla boğuşuyor.

Çocuğu yaralanan anne, yerinden edilmenin getirmiş olduğu acılarla yüzleşirken Cihad'ın yaralı babası ise 4 aydır rahatsızlığı sebebiyle hastanede yatıyor.

İsrail'in soykırım uyguladığı Gazze'deki durum

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından en son yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 45 bin 936 Filistinli öldü, 109 bin 274 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag'ın geçen yılın eylül ayında yaptığı açıklamaya göre de Gazze'de en az 22 bin Filistinli, İsrail saldırılarında kalıcı bir biçimde yaralandı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) İnsani Yardım Finansman ve Kaynak Nakil Birimi Direktörü Lisa Doughten, konuyla ilgili bir açıklamasında Gazze'nin "modern tarihteki en fazla ampute çocuk vakalarına ev sahipliği yaptığını" ifade etmişti.

Gazzeli çocukların yaşadığı trajedi hakkında BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ise Gazze'de adeta bir "sakatlık salgını" olduğu nitelendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Göçmenler, Sağlık, Güncel, İsrail, gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 Yaşındaki Cihad Gazze'de Hayata Tutunmaya Çalışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 06:47:42. #1.11#
SON DAKİKA: 3 Yaşındaki Cihad Gazze'de Hayata Tutunmaya Çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.