3 Yaşındaki Cihad'ın Acı Dolu Hikayesi

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda ayaklarını kaybeden 3 yaşındaki Cihad Yusuf, içinde bulunduğu durumu "Nereye gittiler, arkadaşlarımla nasıl oynayacağım?" diyerek idrak etmeye çalışıyor.

İsrail'in yaklaşık bir yıldır, okul, hastane, sivil binalar ve yerinden edilenlerin çadırları dahil olmak üzere saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde halk büyük zorluklara rağmen yaşam mücadelesi veriyor.

Gazzeli 3 yaşındaki Cihad Yusuf da yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde çektiği acılarla yaşam mücadelesi veren Filistinlilerden biri.

Annesiyle birlikte temel ihtiyaçların dahi zor bulunduğu bir çadırda yaşayan minik Yusuf, 9 Eylül'de İsrail ordusunun "güvenli olduğunu iddia ettiği" ve yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarının bulunduğu El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda yaralandı ve birçok uzvu ampüte edildi.

Yaralandığı saldırının ardından artık eskisi gibi olmayan Filistinli çocuk, yatağında acı içinde çığlıklar atıyor, içine kapandı, kimseyi görmek ve yanında annesinden başka bir kişi istemiyor.

Yusuf'un ailesi, Gazze'deki imkanların yetersizliği nedeniyle şiddetli ağrılarla mücadele eden çocuğun başka bir yerde tedavi edilmesi için uğraş veriyor.

Şiddetli ağrılardan muzdarip 3 yaşındaki Filistinli Yusuf ise kesilen ayaklarına bakıp, "Nereye gittiler, arkadaşlarımla nasıl oynayacağım?" diyerek ağlıyor.

Acılı anne May Yusuf, evladının çektiği acıları biraz olsun dindirmek için bir an bile yanından ayrılmıyor.

Anne Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in Han Yunus'taki Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda babası yaralandı. Cihad bir bacağını tamamen kaybetti, diğerinin de bir kısmını. Elinden de 3 parmağı ampüte ettiler." dedi.

"İsrail gece saldırdı ve bizleri uyurken hedef aldı"

May Yusuf, İsrail insanları uykularında hedef aldığını vurgulayarak "İsrail gece saldırdı ve bizleri uyurken hedef aldı." ifadesini kullandı.

Filistinli anne, "Evladım sadece fiziki değil, ruhen de yaralı durumda. Yanında kimsenin oturmasını kabul etmiyor, çektiği acılardan dolayı bütün gece uyanık kalıyor ve sürekli ağlıyor." şeklinde konuştu.

Küçük Yusuf'un içinde bulunduğu durumu dahi anlayamadığına işaret eden May, "Her zaman benden ayaklarını istiyor çünkü eskisi gibi kalkıp oyun oynamak istiyor." dedi.

Anne Yusuf, İsrail'in Gazze Şeridi'ne dayattığı abluka ve tıbbi malzeme eksikliğinden dolayı, bandaj dahi bulunmadığına vurgu yaparak, oğlunun tedavi için Gazze Şeridi dışına çıkmasını ümit ettiğini dile getirdi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü şiddetli saldırılara ek olarak, sınır kapılarını işgal ederek bölgeye insani yardım girişini de kısıtlaması nedeniyle Gazze'de tıbbi malzeme, ilaç, gıda ve bebek maması gibi temel ihtiyaç malzemelerinde kıtlık yaşanıyor.

İsrail'in 7 Mayıs'ta Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısı'nı işgal etmesinin ardından binlerce yaralı tedavi için bölge dışına çıkamıyor. Bu durum, bombalardan kurtulan binlerce hasta ve yaralıyı ölüm riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, Gazze Şeridi'nde 12 binden fazla hasta ve yaralının tedavi olmak için Gazze dışına çıkması gerekiyor.

The Guardian gazetesi, 11 Temmuz tarihli haberinde, "İsrail ordusunun kullandığı silahlardan çıkan şarapnellerin, Filistinlilerde ampütasyona sebebiyet vermesinde ciddi artış olduğunu" yazmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde görev yapmış doktorların açıklamalarına yer verilen haberde, Gazze'de ölümlerin ve uzuv kayıplarının, çoğunlukla İsrail ordusunun sivillerin yoğun olduğu bölgelere düzenlediği saldırılarda şarapnel saçmak üzere tasarlanmış mühimmat kullanması sonucu yaşandığına dikkat çekilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 859'u çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 595 Filistinli öldü, 96 bin 251 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.