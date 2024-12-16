3 Yaşındaki Çocuk Çakmakla Yatak Alevlendirdi, 2 Kişi Dumandan Etkilendi

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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 3 yaşındaki Y.E.Ş.'nin çakmakla tutuşturduğu yatağın alev alması ile çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Yukarı Zaferiye Mahallesi Güler Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Y.E.Ş., annesi olmadığı sırada, yatak odasında, çakmakla oynarken yatağı tutuşturdu. Yangın kısa sürede büyürken, anne M.Y.Ş. oğlunu alıp, dışarı çıktı. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartmandakiler tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yatak odası kullanılamaz hale gelirken, buradaki eşyalar dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen 2 apartman sakini ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),