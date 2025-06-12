3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki kanyonda başına taş düşmesi sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuk, toprağa verildi.

Ailesi tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden cenazesi alınan Yamaç Çetin, Fethiye ilçesine getirildi. Çetin'in ailesi ve yakınları, Ertuğrul Gazi Camisi'nde taziyeleri kabul etti.

Kılınan cenaze namazının ardından çocuğun naaşı, Patlangıç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, küçük çocuğun ailesi, yakınları ve Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ile vatandaşlar katıldı.

Olay

Kayadibi Mahallesi'ndeki Saklıkent Kanyonu'nda 9 Haziran'da ailesiyle yürüyüş yapan Yamaç Çetin'in başına taş düşmüş, ağır yaralanan küçük çocuk hastaneye kaldırılmıştı. Çetin, dün tedavi gördüğü Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti.