30 Ağustos coşkusu 5 ilde törenlerle kutlandı - Son Dakika
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30 Ağustos coşkusu 5 ilde törenlerle kutlandı

30 Ağustos coşkusu 5 ilde törenlerle kutlandı
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Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunduğu törende, halk oyunları gösterisi sunuldu, şiir okundu.

İstasyon Meydanı'nda devam eden programda Vali Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, halkı selamladı.

Program, geçit töreniyle sona erdi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Atatürk Meydanı'ndaki törende Vali Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Orhan Demirel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret eden protokol üyeleri, mezarlara karanfil bıraktı, dua etti.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda devam eden kutlamalarda Vali Ünlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Orhan Demirel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, vatandaşların bayramını kutladı.

Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Jandarma Komando Birliği ile halk oyunları ekibinin gösterileri ve geçit töreniyle sona erdi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'daki tören, Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Haluk Erdem'in Şehitlik Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Daha sonra Cumhuriyet Caddesi'nde devam eden programda, öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu.

Program, geçit töreniyle sona erdi.

Malatya

Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü kapsamında İnönü Caddesi Sümer Park önünde tören düzenlendi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Ayhan, üstü açık arabayla tören alanındakilerin bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler şiir okudu, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

30 Ağustos dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Program, geçit töreniyle son buldu.

Törene, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Adıyaman

Valilik bahçesinde düzenlenen törende Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Okan Karaseyfioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.

Etkinlik, Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen kutlama programıyla devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 30 Ağustos coşkusu 5 ilde törenlerle kutlandı - Son Dakika

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