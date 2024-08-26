30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbulkart Sahiplerine Ücretsiz Toplu Ulaşım - Son Dakika
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbulkart Sahiplerine Ücretsiz Toplu Ulaşım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat boyunca ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sağlayacak.

26.08.2024 12:00  Güncelleme: 12:01
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(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat boyunca ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sağlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önerisiyle başlatılan dini ve milli bayramlarda toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vermesi uygulamasına 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da devam ediliyor. İBB tarafından 30 Ağustos'ta İstanbul ili genelinde İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, Metrobüs, Nostaljik Tramvay ve Tünel) araçları, Şehir Hatları A.Ş Vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları (İDO Körfez hariç), Metro İstanbul A.Ş. (Tramvay, Metro, Hafif Metro ve Füniküler, Teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay) araçları ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sağlayacak.

Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, 30 Ağustos kapsamında gerçekleştirilecek etkinlik ve anma programlarına 24 saat boyunca ücretsiz toplu ulaşım araçları kullanarak katılabilecek. İBB, İstanbulluların resmi gün ile milli ve dini bayramlarda toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabilmesi için (İBB Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda) 2019'dan itibaren bu uygulamasını sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbulkart Sahiplerine Ücretsiz Toplu Ulaşım - Son Dakika

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