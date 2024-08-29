Samsun\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı paneli düzenlendi

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Samsun'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı dolayısıyla "Türk Milletinin Yeniden Dirilişi: Büyük Zafer" paneli gerçekleştirildi.

Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Samsun Üniversitesi (SAMÜ) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ortaklığında Samsun Müzesi'nde düzenlenen panelin moderatörlüğünü SAMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Selim Ahmetoğlu yaptı.

SAMÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Çolak, "Savaşlara Son Veren Savaş: Büyük Taarruz" başlıklı sunumunda, Büyük Taarruz'un Osmanlı devletinin geri çekilişini durduran dönüm noktası olduğunu söyledi.

Her savaşın sonucunun bir sonraki savaşın nedeni olduğuna işaret eden Çolak, "İkinci Dünya Savaşı'nın en önemli nedeni, Birinci Dünya Savaşı'ndaki Versay Antlaşması'dır. Birçok savaşın sonucunda Büyük Taaruz'a ulaştık." dedi.

Ulus devletin korunması için milli değerlere sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Çolak, bayramların, bağımsızlık savaşlarının ve bayrağın bir ulusu millet yapan kutsal kavramlar olduğunu, bu değerlere sahip çıkılmazsa milli devlet vasfının kaybolabileceğini belirtti.

OMÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan da "30 Ağustos Zaferi ve İngiltere" başlıklı sunumunda, Büyük Taarruz'un Türk milletinin ölüm noktasına gelmiş ruhunu dirilttiğini dile getirdi.

Bu zaferin sadece askeri başarı değil, aynı zamanda Türk milletinin manevi ve kültürel değerlerinin bu topraklarda ilelebet yaşamasını mümkün kılacak bir zafer olduğunun altını çizen Çağlayan, şunları söyledi:

"102. yılını kutladığımız 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Batılı güçlerin Türk milletini Anadolu'dan söküp atma projesinin parçalandığı büyük bir zaferle sonuçlanmıştır. Birinci Dünya Savaşı'na Almanların yanında girmesiyle savaşı 4 yıla uzattığı için Osmanlı Devleti'ni ve Türk milletini ağır cezalandırmak isteyen İngiltere ve Fransa, imzaladıkları gizli paylaşım anlaşmaları ile Anadolu'nun doğusunda büyük Ermenistan, batısında büyük Yunanistan planlarını hayata geçirmek istedi. Ancak Türk milletinin kahraman evladı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletinin istiklaline olan düşkünlüğüne güvenerek Milli Mücadele'yi Samsun'dan başlattı. İstanbul'daki pek çok kişi ve İngilizler tarafından maceraperest olarak yaftalanan Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları, zoru başararak önce teşkilatlanmayı TBMM şahsında tamamladı, ardından düzenli orduyu kurdu."

Sakarya Savaşı'nda taarruz gücü kırılan Yunan işgal kuvvetlerine karşı güçlü bir hazırlık yapıldığını anlatan Çağlayan, "Yaklaşık bir yıl süren bu hazırlık, asker ve subay sayısının artırılması, teçhizatının sağlanması, eğitilmesi ve konuşlandırılmasını içeriyordu. Taarruz planı, en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve başarıyla sonuçlandırılmıştır. 26 Ağustos 1922'de başlayan topçu atışları, süvari ve piyadelerimizin korkusuzca saldırıları karşısında Dumlupınar'da bulunan yaklaşık 100 bin Yunan askeri gücünün büyük kısmı öldürülmüş, bir kısmı esir edilmiştir." ifadesini kullandı.

Dr. Öğretim Üyesi Selim Ahmetoğlu da "Büyük Taarruzun Türk Kamuoyundaki Yansımaları" başlıklı sunumunda, zaferin Türk toplumundaki etkileri ve kamuoyunun bu zaferle olan ilişkisine değindi.

Panele, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Nihat Soğuk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir, Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Bilgin, Samsun Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Adem Soruç, OMÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Şener Şentürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ile davetliler katıldı.