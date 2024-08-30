30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Sergisi Silivri'de Açıldı

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(İSTANBUL) - Araştırmacı koleksiyoner Ali Solmaz tarafından hazırlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Sergisi, ziyarete açıldı. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 30 Ağustos ile 15 Eylül 2024 arasında açık olacak sergiye, tüm vatandaşları davet etti.

Araştırmacı koleksiyoner Ali Solmaz tarafından hazırlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Sergisi'nin açılışı, Oğuz Aral Sanat Galerisi yanı 4. Salon'da gerçekleşti. Sergiye, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Garnizon Komutanlığını vekaleten Mühimmat Albay Ferhat Esen, Başkan Balcıoğlu, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kara, Cumhuriyet Başsavcılığı adına Savcı Cenk Gürcan'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar katıldı.

Başkan Balcıoğlu, Silivri halkının milli değerlere olan bağlılığını ve tarihe olan ilgisini vurgulayarak, bu tür sergilerin toplumsal bilinçlenme açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi. Ali Solmaz'a da teşekkür eden Balcıoğlu, bu özel serginin Silivri'de gerçekleşmesinin büyük bir anlam taşıdığını ve gelecek nesillere milli bilinci aktarmanın en güzel yollarından birinin tarihimize sahip çıkmak olduğunu belirterek, herkesi sergiyi görmeye davet etti.