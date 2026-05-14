Bakırköy'de "30. İstanbul İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri" Düzenlendi

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Bakırköy Belediyesi iş birliği ile düzenlediği "30. İstanbul İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Günleri" kapsamında deprem stratejileri, iş psikolojisi, afet yönetimi ve iş sağlığı güvenliği konuları ele alındı.

Bakırköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "30. İstanbul İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri", Bakırköy Belediyesi Eğitim Salonu'nda gerçekleşti. Programda, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki güncel konular ile afet yönetimi başlıkları uzman isimlerin sunumlarıyla değerlendirildi. Etkinliğin ilk oturumunda engelliler ve aileleri için deprem stratejileri ile risk azaltma yöntemleri konuşuldu.

SUNUMLAR YAPILDI

Depremler, dirençli kentler ve mevzuat başlıklarının yanı sıra yerel yönetimlerin planlama süreçleri ve kamusal sorumluluklarının da değerlendirildiği ikinci oturuma, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ve İstanbul Üniversitesi Kentleşme ve Çevre Sorunları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu katıldı. Günün ilerleyen oturumlarında iş psikolojisi, sessiz istifa ve acil müdahale ekiplerinde psikososyal riskler gibi çalışma hayatına ilişkin konular gündeme taşındı. İş sağlığı ve güvenliği alanındaki sektörel uygulamaların da masaya yatırıldığı etkinlikte, endüstriyel mutfaklarda yangın önlemleri, kızartma yağı yangınları ve sporcuların iş güvenliği kapsamındaki değerlendirmeleri üzerine sunumlar gerçekleştirildi.