Bakırköy'de "30. İstanbul İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri" Düzenlendi

14.05.2026 16:40  Güncelleme: 17:44
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bakırköy Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 30. İstanbul İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri'nde deprem stratejileri, afet yönetimi, iş psikolojisi ve iş sağlığı güvenliği konuları uzmanlar tarafından ele alındı.

Bakırköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "30. İstanbul İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri", Bakırköy Belediyesi Eğitim Salonu'nda gerçekleşti. Programda, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki güncel konular ile afet yönetimi başlıkları uzman isimlerin sunumlarıyla değerlendirildi. Etkinliğin ilk oturumunda engelliler ve aileleri için deprem stratejileri ile risk azaltma yöntemleri konuşuldu.

Depremler, dirençli kentler ve mevzuat başlıklarının yanı sıra yerel yönetimlerin planlama süreçleri ve kamusal sorumluluklarının da değerlendirildiği ikinci oturuma, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ve İstanbul Üniversitesi Kentleşme ve Çevre Sorunları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu katıldı. Günün ilerleyen oturumlarında iş psikolojisi, sessiz istifa ve acil müdahale ekiplerinde psikososyal riskler gibi çalışma hayatına ilişkin konular gündeme taşındı. İş sağlığı ve güvenliği alanındaki sektörel uygulamaların da masaya yatırıldığı etkinlikte, endüstriyel mutfaklarda yangın önlemleri, kızartma yağı yangınları ve sporcuların iş güvenliği kapsamındaki değerlendirmeleri üzerine sunumlar gerçekleştirildi.

