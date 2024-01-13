30 yıllık arkadaşlık, deprem sonrası konteyner iş yerinde mesai arkadaşlığına döndü

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 30 yıldır arkadaş olan ve depremde iş yerleri yıkılan 2 berber, asrın felaketi sonrası açtıkları konteyner berber dükkanında birlikte hayata tutundular.

Asrın felaketinde bir çok insanın hayatı olumsuz etkilenmiş ve insanlar bambaşka yaşamlara başlamışlardı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde de 1970'li yıllarda inşaatı tamamlanarak bölge esnafının hizmetine giren Büyük Çarşı İşhanı, 6 Şubat'ta yaşanan depremin etkisiyle tamamen yıkılmıştı. İlçe merkezindeki Büyük Çarşı İşhanı'nın yıkılmasıyla birlikte 900 dükkanda yerle bir oldu. AFAD ve bir hayırseverin yardımıyla Kurtuluş Mahallesi'nde; yıkılan 900 dükkanın yerine 98 konteyner iş yeri esnafa teslim edildi. Konteyner çarşıda aynı iş yerinde mesai arkadaşı olmaya başlayan Kemal Uzun ve Refik Mansuroğlu, birlikte ekmek paralarını kazanıyorlar

"Umut varsa gelecekte var"

Depremde iki işyerinin yıkıldığını belirten Mansuroğlu, "Bu dükkanı kurayla verdiler. Mesleğimizi sürdürmek için elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Mesleğimi severek ve gönülden yapıyorum. Babam ve amcada berberdi. Onlardan bu mesleği öğrendim. İnşallah her şey daha iyi ve güzel olacak. Umut varsa gelecekte var" dedi.

"Her şey daha güzel olacak"

Depremde evi ve iş yeri yıkılan Uzun, "Arkadaşımla beraber çalışıyoruz. Mesleğimi severek yapıyorum. Bu gidişle her şey daha güzel olacak" ifadelerini kullandı.