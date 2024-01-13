 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
30 yıllık arkadaşlık, deprem sonrası konteyner iş yerinde mesai arkadaşlığına döndü - Son Dakika
Üye Girişi

30 yıllık arkadaşlık, deprem sonrası konteyner iş yerinde mesai arkadaşlığına döndü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 30 yıldır arkadaş olan ve depremde iş yerleri yıkılan 2 berber, asrın felaketi sonrası açtıkları konteyner berber dükkanında birlikte hayata tutundular. Depremde evi ve iş yeri yıkılan Uzun, 'Arkadaşımla beraber çalışıyoruz. Mesleğimi severek yapıyorum. Bu gidişle her şey daha güzel olacak' ifadelerini kullandı.

30 yıllık arkadaşlık, deprem sonrası konteyner iş yerinde mesai arkadaşlığına döndü
13.01.2024 - 17:14,
Abone Ol

30 yıllık arkadaşlık, deprem sonrası konteyner iş yerinde mesai arkadaşlığına döndü

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 30 yıldır arkadaş olan ve depremde iş yerleri yıkılan 2 berber, asrın felaketi sonrası açtıkları konteyner berber dükkanında birlikte hayata tutundular.

Asrın felaketinde bir çok insanın hayatı olumsuz etkilenmiş ve insanlar bambaşka yaşamlara başlamışlardı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde de 1970'li yıllarda inşaatı tamamlanarak bölge esnafının hizmetine giren Büyük Çarşı İşhanı, 6 Şubat'ta yaşanan depremin etkisiyle tamamen yıkılmıştı. İlçe merkezindeki Büyük Çarşı İşhanı'nın yıkılmasıyla birlikte 900 dükkanda yerle bir oldu. AFAD ve bir hayırseverin yardımıyla Kurtuluş Mahallesi'nde; yıkılan 900 dükkanın yerine 98 konteyner iş yeri esnafa teslim edildi. Konteyner çarşıda aynı iş yerinde mesai arkadaşı olmaya başlayan Kemal Uzun ve Refik Mansuroğlu, birlikte ekmek paralarını kazanıyorlar

"Umut varsa gelecekte var"

Depremde iki işyerinin yıkıldığını belirten Mansuroğlu, "Bu dükkanı kurayla verdiler. Mesleğimizi sürdürmek için elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Mesleğimi severek ve gönülden yapıyorum. Babam ve amcada berberdi. Onlardan bu mesleği öğrendim. İnşallah her şey daha iyi ve güzel olacak. Umut varsa gelecekte var" dedi.

"Her şey daha güzel olacak"

Depremde evi ve iş yeri yıkılan Uzun, "Arkadaşımla beraber çalışıyoruz. Mesleğimi severek yapıyorum. Bu gidişle her şey daha güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İskenderun, Deprem, Hatay, Umut, Deprem, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 30 yıllık arkadaşlık, deprem sonrası konteyner iş yerinde mesai arkadaşlığına döndü - Son Dakika


18:08
İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:01
CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59
Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37
Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21
Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:20
Bakan Özhaseki'den Kahramanmaraşlı şehidimizin ailesiyle ilgili açıklama: Kendi istekleriyle konteyneri depo olarak kullanıp çadırda kalıyorlar Bakan Özhaseki'den Kahramanmaraşlı şehidimizin ailesiyle ilgili açıklama: Kendi istekleriyle konteyneri depo olarak kullanıp çadırda kalıyorlar

Son Dakika
18:08 İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:01 CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59 Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37 Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz
16:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21 Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:20 Bakan Özhaseki'den Kahramanmaraşlı şehidimizin ailesiyle ilgili açıklama: Kendi istekleriyle konteyneri depo olarak kullanıp çadırda kalıyorlar
15:05 Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu
14:25 Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 18:20:34. #1.13#
SON DAKİKA: 30 yıllık arkadaşlık, deprem sonrası konteyner iş yerinde mesai arkadaşlığına döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement