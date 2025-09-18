32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Jüri Üyeleri Belli Oldu - Son Dakika
32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Jüri Üyeleri Belli Oldu

18.09.2025 12:18
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 22-28 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin yarışma jürileri açıklandı. Farklı alanlardan önemli isimlerin yer aldığı jürilerde sinemanın çeşitli dallarından uzmanlar görev alacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 22–28 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirlecek 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin yarışma jürileri açıklandı. "Sinema barıştır, özgürlüktür, umuttur" sloganıyla yola çıkan festivalin jürilerinde, sinemanın farklı alanlarından önemli isimler görev alıyor.

10 filmin yer aldığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisine yönetmen ve yazar Ümit Ünal başkanlık edecek. Jüride oyuncu Belçim Bilgin, oyuncu ve yazar Berkay Ateş, görüntü yönetmeni ve yapımcı Deniz Eyüboğlu, müzisyen Ekin Fil, yönetmen, yazar, karikatürist ve senarist Gani Müjde ile sinema yazarı ve akademisyen Janet Barış yer alıyor.

Film-Yön ve SİYAD da seçecek

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın yan jürilerinden Film-Yön Jürisi'nde Çiğdem Vitrinel, Selcen Ergun Herry ve Tankut Kılınç, Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü'nü belirleyecek. Türkiye Sinema Yazarları Derneği'nden Aslı Ildır, Gökşen Aydemir ve Okan Arpaç'tan oluşan SİYAD Jürisi de SİYAD En İyi Film'i seçecek.

Yılın belgeselini seçecekler

Türkiye'den yılın belgesellerini bir araya getirecek olan ve 10 filmin yarışacağı Ulusal Belgesel Film Yarışması'nın jüri üyeleri, yönetmen Berna Gençalp, Prof. Dr. Lale Kabadayı ve yönetmen Ümran Safter olacak.

Festivalin Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması'nda ise yazar, yönetmen Ceylan Özgün Özçelik, oyuncu Fadik Sevin Atasoy ve yazar, yönetmen Ömür Atay'dan oluşan jüri, edebiyat uyarlaması senaryoları değerlendirecek.

Kısalarda üç dalda yarışma

Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda yapımcı İpek Erden, yönetmen Murat Fıratoğlu ve Venedik Film Festivali programcılarından Paolo Bertolin, 7 ülkeden toplam 10 filmi değerlendirecek. Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'nın jürisi, yazar, yönetmen Burcu Aykar, yazar, yönetmen Doğuş Algün ve oyuncu Ozan Çelik'ten oluşurken; Ulusal Kısa Film Yarışması'nda oyuncu Ece Yüksel, akademisyen Özge Deniz Torun ve yönetmen Tunahan Kurt görev alıyor.

Kaynak: ANKA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat, Etkinlikler, Güncel, Sinema, Yaşam, Eylül, Adana, Son Dakika

