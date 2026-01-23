33. Adalet ve Demokrasi Haftası... Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu Katledilişinin 33'üncü Yılında Anılacak

(ANKARA) - Gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kurucu Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy'un anısına düzenlenen 33. Adalet ve Demokrasi Haftası programı belli oldu.

33. Adalet ve Demokrası Haftası, gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun 33 yıl önce evinin önünde katledildiği yarın başlayacak ve Prof. Dr. Muammer Aksoy'un katledildiği 31 Ocak'a kadar devam edecek.

Etkinliklerin ilk günü, yarın saat 10.00'da Batıkent Metro İstasyonu'ndan Uğur Mumcu Parkı'na gerçekleştirilecek yürüyüşle başlayacak. Yürüyüşün ardından Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Yenimahalle Belediyesi, siyasi partiler ve demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla Uğur Mumcu Anıtı'na çelenk bırakma ve anma töreni gerçekleştirilecek.

Uğur Mumcu, daha sonra saat 12.15'te Uıur Mumcu'nun Sokağa'nda anılacak. Mumcu'nun Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Anıtmezarı ziyaret edilecek.

Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde "Suskunlar Çağında Susmayanlar", Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde "Suskunluğun Bedeli: Kaybettiğimiz Özgürlüklerimiz" isimli paneller düzenlenecek.

Programın ilk günü, saat 20.00'de ODTÜ MD Vişnelik Salonu'nda gerçekleştirilecek "Suskunluğu Çığlığa Çevirmek" paneli ve Ruhi Su Türküleri dinletisiyle sona erecek.

Hafta kapsamında, 31 Ocak Cumartesi gününe kadar birçok panel ve dinleti düzenlenecek.

Prof. Dr. Muamer Aksoy'un katledilişinin 36'ıncı yılında 31 Ocak Cumartesi Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki mezarı ziyaret edilecek. "Cumhuriyeti Mücadele Yaşatır" adlı söyleşi düzenlenecek. Ardından "Suskunluğun Bedeli: Aradığımız Adalet" paneli gerçekleştirilecek ve program, "Adalet ve Demokrasi Haftası" kapanış konseriyle sona erecek.