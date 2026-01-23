33. Adalet ve Demokrasi Haftası... Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu Katledilişinin 33'üncü Yılında Anılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

33. Adalet ve Demokrasi Haftası... Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu Katledilişinin 33'üncü Yılında Anılacak

23.01.2026 11:07  Güncelleme: 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uğur Mumcu ve Prof. Dr. Muammer Aksoy anısına düzenlenen 33. Adalet ve Demokrasi Haftası, Uğur Mumcu Parkı'na yapılacak yürüyüşle başlayacak. Program, çeşitli paneller ve etkinliklerle 31 Ocak'a kadar sürecek.

(ANKARA) - Gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kurucu Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy'un  anısına düzenlenen 33. Adalet ve Demokrasi Haftası programı belli oldu.

33. Adalet ve Demokrası Haftası, gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun 33 yıl önce evinin önünde katledildiği yarın başlayacak ve Prof. Dr. Muammer Aksoy'un katledildiği 31 Ocak'a kadar devam edecek.

Etkinliklerin ilk günü, yarın saat 10.00'da Batıkent Metro İstasyonu'ndan Uğur Mumcu Parkı'na gerçekleştirilecek yürüyüşle başlayacak. Yürüyüşün ardından Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Yenimahalle Belediyesi, siyasi partiler ve demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla Uğur Mumcu Anıtı'na çelenk bırakma ve anma töreni gerçekleştirilecek.

Uğur Mumcu, daha sonra saat 12.15'te Uıur Mumcu'nun Sokağa'nda anılacak. Mumcu'nun Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Anıtmezarı ziyaret edilecek.

Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde "Suskunlar Çağında Susmayanlar",  Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde "Suskunluğun Bedeli: Kaybettiğimiz Özgürlüklerimiz" isimli  paneller düzenlenecek.

Programın ilk günü, saat 20.00'de ODTÜ MD Vişnelik Salonu'nda gerçekleştirilecek "Suskunluğu Çığlığa Çevirmek" paneli ve Ruhi Su Türküleri dinletisiyle sona erecek.

Hafta kapsamında, 31 Ocak Cumartesi gününe kadar birçok panel ve dinleti düzenlenecek.

Prof. Dr. Muamer Aksoy'un katledilişinin 36'ıncı yılında 31 Ocak Cumartesi Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki mezarı ziyaret edilecek. "Cumhuriyeti Mücadele Yaşatır" adlı söyleşi düzenlenecek. Ardından "Suskunluğun Bedeli: Aradığımız Adalet" paneli gerçekleştirilecek ve program, "Adalet ve Demokrasi Haftası" kapanış konseriyle sona erecek.

Kaynak: ANKA

Etkinlikler, Uğur Mumcu, Demokrasi, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 33. Adalet ve Demokrasi Haftası... Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu Katledilişinin 33'üncü Yılında Anılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bayrağına bir saygısızlık daha Bedeli ödetiliyor Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor
Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı
Batman’da terör propagandası: 1 kişi gözaltına alındı Batman'da terör propagandası: 1 kişi gözaltına alındı
Yener İnce’den Wilfried Singo yalanlaması Yener İnce'den Wilfried Singo yalanlaması
Kuşadası sele teslim Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi Kuşadası sele teslim! Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi
Görüntü Türkiye’den Videoyu izleyenler ’’Bunlar nasıl çocuk’’ demeden edemiyor Görüntü Türkiye'den! Videoyu izleyenler ''Bunlar nasıl çocuk?'' demeden edemiyor

12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
11:56
Fenerbahçe’den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
11:49
İstanbul ve Ankara’da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
11:27
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
11:12
Davos Zirvesi’ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
11:08
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 12:49:38. #7.11#
SON DAKİKA: 33. Adalet ve Demokrasi Haftası... Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu Katledilişinin 33'üncü Yılında Anılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.