Cumhuriyet Aydınları, 33. Adalet ve Demokrasi Haftası'nda Çankaya'da Anılacak

20.01.2026 10:23  Güncelleme: 11:05
Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nın öncülüğünde, Çankaya Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 33. Adalet ve Demokrasi Haftası etkinlikleri, 24-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Teması 'Suskunluğun Bedeli, Suçlular Çağı' olan etkinliklerde dinleti, sergi, panel ve söyleşiler yer alacak.

(ANKARA) - Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı öncülüğünde, Çankaya Belediyesi ev sahipliğinde gazeteci-yazar Uğur Mumcu ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitiren Cumhuriyet aydınları anısına düzenlenecek 33. Adalet ve Demokrasi Haftası etkinlikleri, 24-31 Ocak günleri arasında gerçekleştirilecek.

Çankaya Belediyesi, bu yıl 33'üncüsü düzenlenecek Adalet ve Demokrasi Haftası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Teması "Suskunluğun Bedeli, Suçlular Çağı" olacak hafta, gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun öldürüldüğü 24 Ocak'ta başlayıp; hukukçu ve siyasetçi Muammer Aksoy'un öldürüldüğü 31 Ocak'ta sona erecek.

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı öncülüğünde sivil toplum örgütlerinin katılımıyla hazırlanan haftada dinleti, sergi, açık oturum, söyleşi ve paneller Başkentlilerle buluşacak.

33. Adalet ve Demokrasi Haftası, 24 Ocak günü Batıkent Uğur Mumcu Park'ında yer alan anıta çelenk bırakma ile başlayacak. Batıkent'teki etkinliğin ardından anma töreni Uğur Mumcu'nun Sokağı'nda devam edecek. Mumlar ve karanfiller ile Mumcu'nun Çankaya'daki evinin önünde düzenlenecek törenin ardından ise Adalet ve Demokrasi Haftası başta Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, Hasan Ali Yücel Çankaya Evi ve Yılmaz Güney Sahnesi olmak üzere ilçenin dört bir yanında devam edecek.

Adalet ve Demokrasi Haftası programına 'www.umag.org.tr/etkinlikler' adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: ANKA

