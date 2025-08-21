Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen "33. Ayçiçeği Festivali" başladı.

Hayrabolu Belediyesi önünde başlayan festivalde, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, buradaki konuşmasında, güzel bir festivale ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu da festivallerde kardeşliğin, birlik ve beraberliğin yaşandığını belirtti.

İlçenin tarım ve hayvancılıkla ünlendiğini aktaran Başoğlu, Trakya'nın en eski festivallerinden birisine ev sahipliği yaptıklarını kaydetti.

Festivalin açılışında, CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar ile İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı da konuşma yaptı.

Daha sonra protokol üyeleri, Edirne Belediye Bandosu, halk oyunları ekipleri ve vatandaşlar kortej yürüyüşü yaptı.

Festival, 24 Ağustos'ta sona erecek.