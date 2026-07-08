Macaristan: Ukrayna'ya silah ve asker yok, savunma harcamaları artacak - Son Dakika
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Macaristan: Ukrayna'ya silah ve asker yok, savunma harcamaları artacak

08.07.2026 11:04  Güncelleme: 11:08
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Macaristan Başbakanı Peter Magyar, NATO zirvesinde Ukrayna'ya insani yardımın süreceğini ancak silah veya asker göndermeyeceklerini, 2035'e kadar savunma harcamalarının GSYH'nin %5'ine çıkarılacağını açıkladı.

(ANKARA) - Macaristan Başbakanı Peter Magyar, NATO Ankara Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, "Ukrayna'ya insani yardımların süreceğini ancak ülkesinin silah ya da asker göndermeyeceğini" söyledi. Magyar, "Macaristan'ın savunma harcamalarını artıracağını ve 2035 yılına kadar NATO'nun yüzde 5 hedefini gerçekleştireceğini" belirtti.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, NATO Ankara Zirvesi'nin ikinci oturumu öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Macar halkının "NATO'nun gücüne ve birliğine" inandığını söyleyen Magyar, "NATO'nun birlik içinde olması hepimizin ortak çıkarıdır ve Macaristan'ı güvenilir bir müttefik olarak yeniden konumlandırma konusunda kararlıyız" dedi.

Macaristan hükümetinin savunma harcamalarını artırma kararı aldığını belirten Magyar, 2035 yılına kadar NATO'nun yüzde 5 savunma harcaması hedefine ulaşacaklarını ifade etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Magyar, "Ukrayna kurban, Rusya ise zalim saldırgandır ve Ukrayna, toprakları ile toprak bütünlüğünü savunma hakkına sahiptir" dedi.

"ZİRVE ÖNCESİNDE ZELENSKY İLE GÖRÜŞTÜK"

Magyar, "Ukrayna'ya insani yardımları sürdürüyoruz ancak daha önce de defalarca dediğimiz gibi Macaristan, Ukrayna'ya silah ya da asker göndermeyecektir" ifadelerini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile zirve kapsamında kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Magyar, ilerleyen dönemde ikili bir görüşme yapılması konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Macaristan: Ukrayna'ya silah ve asker yok, savunma harcamaları artacak - Son Dakika

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