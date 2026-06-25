Diyarbakır'da 360 Polis Memuru Mezun Oldu - Son Dakika
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Diyarbakır'da 360 Polis Memuru Mezun Oldu

25.06.2026 15:49
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Diyarbakır Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törenle 360 polis memuru mezun olarak Türk Polis Teşkilatı'na katıldı. Vali Zorluoğlu, mezunları tebrik ederek güvenliğin önemini vurguladı.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi 32. Dönem Mezuniyet Töreni'nde eğitimlerini tamamlayan 360 polis memuru mezun olarak Türk Polis Teşkilatı'nın saflarına katıldı.

Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 32. Dönem Mezuniyet töreni düzenlendi. Törene, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 8. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Burak Özan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Vefa Çelik, kurum müdürleri, emniyet teşkilatı mensupları ve mezun öğrencilerin aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, dönem birincisi polis memurunun konuşmasının ardından yaş kütüğüne plaket çakıldı.

Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Vefa Çelik katılımcılara hitap etti. Programda ayrıca Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı'nın tebrik mesajı okundu.

"GÜVENLİK, TOPLUMSAL HUZURUN TEMEL ŞARTIDIR"

Törende konuşan Vali Murat Zorluoğlu, yoğun eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan 360 polis memurunu tebrik ederek, meslek hayatlarında başarılar diledi. Genç polislerin büyük bir fedakarlık ve sorumluluk gerektiren kutsal bir göreve adım attıklarını belirten Vali Zorluoğlu, polislik mesleğinin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda milletin huzur ve güvenliğini temin eden önemli bir kamu görevi olduğunu ifade etti.

Güvenliğin toplumsal huzurun, kalkınmanın ve medeniyetin temel şartlarından biri olduğunu vurgulayan Vali Zorluoğlu, mezun polislerin adaletin gözeticisi, mazlumun sığınağı ve devletin vatandaşla buluşan yüzü olarak görev yapacaklarını söyledi.

ALİ GAFFAR OKKAN'IN MİRASINA VURGU

Konuşmasında Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı da anan Vali Zorluoğlu, bu mezuniyet töreninin aynı zamanda Ali Gaffar Okkan'ın cesaret, fedakarlık ve millet sevgisiyle şekillenen mirasını yaşatmak açısından özel bir anlam taşıdığını belirtti.

Genç polislerden görevleri boyunca hukukun üstünlüğünü esas almalarını, vicdanın sesinden ayrılmamalarını ve kadim devlet geleneğinin önemli düsturlarından biri olan "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hareket etmelerini isteyen Vali Zorluoğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın bu anlayışla milletin huzur ve güvenliği için özveriyle görev yaptığını kaydetti.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaket ve hediyeleri takdim edildi. Dönem birincisi polis memuruna ödülü, Vali Murat Zorluoğlu, dönem ikincisi polis memuruna ödülü, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, dönem üçüncüsü polis memuruna ise Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Vefa Çelik tarafından verildi.

Kaynak: ANKA

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