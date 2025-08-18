38 Yıl 8 Ay Hapis Cezalı Firari Yakalandı

Kayseri'de, hakkında "kasten öldürme" suçundan 38 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "kasten öldürme" suçundan 38 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (25) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
