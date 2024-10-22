Edirne'nin Keşan ilçesinde, 38 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Yenimescit Mahallesi'ndeki denetimlerinde "nitelikli yağma" suçundan 38 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A'yı yakaladı.
Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › 38 Yıl Hapis Cezalı Firari Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?