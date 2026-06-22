38 Yıl Hapsi Olan Firari Yakalandı

Kocaeli'de, 38 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Özel Harekat Şube Müdürlüğü personelinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 38 yıl hapis cezası bulunan S.Ü. (42) İzmit'te yakalandı.
Hükümlü, işlemleri için İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.
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