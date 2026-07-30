3R İsyancı Grubu Üyeleri Silah Bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

3R İsyancı Grubu Üyeleri Silah Bıraktı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 100 3R üyesi silah bırakarak teslim oldu, istikrar sağlanmasına katkı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeybatısındaki Baboua bölgesinde faaliyet gösteren Geri Dönüş, Hak Talebi ve Yeniden Güçlendirme (3R) adlı isyancı grubun 100 üyesi silah bırakarak teslim oldu.

Birleşmiş Milletler Orta Afrika Cumhuriyeti Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonundan (MINUSCA) yapılan açıklamada, Besson ve Pehouri bölgelerinde 24-26 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 100 silahlı 3R üyesinin gönüllü teslim olduğu bildirildi.

Açıklamada, teslim olanlardan 69 silah, 4 bin 400 mühimmat ve 24 roket ele geçirildiği belirtilerek, operasyonun Orta Afrika Cumhuriyeti Ulusal Silahsızlanma, Terhis, Yeniden Entegrasyon ve Geri Dönüş Programı (DDRR) kapsamında MINUSCA'nın teknik, lojistik, mali ve güvenlik desteğiyle gerçekleştirildiği ifade edildi.

Söz konusu silahsızlanma faaliyetinin, hükümet ile 3R hareketi arasında 19 Nisan 2025'te Çad'ın başkenti Encemine'de imzalanan barış anlaşmasının uygulanması açısından önemli bir adım olduğu vurgulanan açıklamada, operasyonun uzun yıllardır silahlı çatışmalardan etkilenen bölgede silah dolaşımının azaltılmasına ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacağı vurgulandı.

MINUSCA verilerine göre, 2014'ten bu yana yürütülen silahsızlandırma faaliyetleri kapsamında bugüne kadar 6 binden fazla eski silahlı grup üyesi silah bırakarak teslim oldu.

Ülkede, silah bırakan eski silahlı grup üyeleri, DDRR kapsamında kayıt altına alınarak mesleki eğitim ve yeniden topluma kazandırma süreçlerine dahil ediliyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3R İsyancı Grubu Üyeleri Silah Bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Giresun’da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Giresun'da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kulisler yine yangın yeri Gelecek Partisi’ni kapatan Davutoğlu ile ilgili “AK Parti“ iddiası Kulisler yine yangın yeri! Gelecek Partisi'ni kapatan Davutoğlu ile ilgili "AK Parti" iddiası
Davutoğlu’nun veda kararına 6’lı masa liderlerinden yorum gelmedi Davutoğlu'nun veda kararına 6'lı masa liderlerinden yorum gelmedi
Başsavcılık düğmeye bastı, ABD’deki fenomen yayıncı Canbequit’e erişim engeli getirildi Başsavcılık düğmeye bastı, ABD'deki fenomen yayıncı Canbequit'e erişim engeli getirildi
Özgür Özel’in abdest alırken çekilen görüntülerine açıklama Özgür Özel'in abdest alırken çekilen görüntülerine açıklama
Süper Lig devleriyle anılan Lukaku, Türkiye’ye geldi Süper Lig devleriyle anılan Lukaku, Türkiye'ye geldi

18:51
Midtjylland-Beşiktaş maçının 11’leri belli oldu
Midtjylland-Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu
18:41
Resmi açıklama geldi UEFA’dan FIFA’ya boykot
Resmi açıklama geldi! UEFA'dan FIFA'ya boykot
18:03
Fas’tan İspanya’ya göçmen akını
Fas'tan İspanya'ya göçmen akını
17:37
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi
16:58
Edirne Milletvekili Ediz Ün, yeniden CHP’ye katıldı
Edirne Milletvekili Ediz Ün, yeniden CHP’ye katıldı
14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 19:14:57. #7.13#
SON DAKİKA: 3R İsyancı Grubu Üyeleri Silah Bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.