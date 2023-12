4. Esenler Film Festivali Umut Temalı Filmlerle Başladı

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen "4. Esenler Film Festivali", umut temalı filmler seçkisiyle sinemaseverlerle buluşuyor.

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki festivalin açılış programı, sinema yazarı Burçak Evren'in arşivinden derlenen "Türk Sinemasında Umut" adlı sergiyle başladı.

Açılışta konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sinemanın insan hayatındaki aynada bir yansıma olduğunu ifade ederek, "Onu istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz, isterseniz bir toplumun inşasında, isterseniz de bir toplumun ifsadında kullanabilirsiniz. Gönlümüzün arzu ettiği şudur ki bu toprakların insanları en iyiyi ve en güzeli inşa ederek en doğru şeyi yapsınlar. Bizler bunu yapmayı kendilerine hayat felsefesi edinmiş insanlarız." dedi.

Göksu, bu yıl özel ödülün Filistinli yönetmen Mai Masri'ye verileceğini belirterek, "Bugün her birimizin yüreğinde Filistin, Gazze var. Her birimizin acısı Gazze'de odaklandı. Her birimiz Gazze dediğimizde hüznü, Filistin dediğimizde aynı zamanda umudu hatırlıyoruz. Bütün dünya bir araya geldi, Filistin'deki bir çocuğun sapan taşını yenemedi. Çünkü inancın, umudun önünde kimse duramaz." diye konuştu.

Gecede kısa film yarışmasının finalist filmleri gösterildi ve Taşplak Senfoni Orkestrası konser verdi.

Onur ödülleri verildi

Festivalde Filistinli yönetmen Mai Masri, Osman Sınav, Ayla Algan ve Necip Sarıcı'ya "Onur Ödülü" takdim edildi.

86 yaşındaki Algan, 1 yıl önce Filistin'de yaşananları anlatan bir senaryo yazdıklarını belirterek şunları söyledi:

"Öğrencim, savaş öncesi o kadar kötü şeyler toplamıştı ki yakında bitecek. Yani bu yaptıklarını görseniz onun neler çektiğini görseniz. Bir aile evlerinin tahtaları kalkıyor, çocuklar ölmesin diye aile orada yaşıyor ve bu savaştan önceydi, düşünebiliyor musun. Hakikaten sinir bozucu bir şey. Bir Fransız arkadaşım bana şöyle söyledi, 'Biz bilerek kimliklerimizi çöp kutusuna atıyoruz' Gerçekten nasıl yaşıyoruz, her sabah kalkıp nasıl yaşıyoruz? Nasıl 'evet' diyoruz, nasıl 'hayır' diyemiyoruz. Duymuyor kimse bizi. Çok sinir bozucu."

Bu yılın vefa ödülü ise vefatının 30. yılı nedeniyle Yeşilçam'ın unutulmaz aktörlerinden Hulusi Kentmen'in oldu. Vefa ödülü, Kentmen'in torunu Melek Kentmen'e takdim edildi.

Festival 19 Aralık'ta sona erecek

Festivalin ikinci gününde Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde çocuk filmlerinin gösterimi yapılacak.

Aynı gün Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde yönetmen Masri'nin katılacağı masterclass etkinliği, yapım atölyeleri ve "Uluslararası Ortak Yapımlarda Yol Haritası" başlıklı panel düzenlenecek.

Festivalin üçüncü gününde kısa film yarışması finalist filmlerinin gösterimi yapılacak. Aynı gün gerçekleştirilecek "Filistin Sinemasının Dünü, Bugünü ve Yarını" başlıklı çevrim içi panele Filistin Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Lina Bokhary de katılacak.

Festivalin dördüncü gününde de film gösterimlerinin yanı sıra "Sinema ile Umut Etmek" başlıklı panel ve görüntü yönetmeni Andreas Sinanos ile yönetmen Derviş Zaim'in katılımıyla masterclass etkinliği düzenlenecek.

Festivalin son gününde "Umut" temalı uluslararası film gösterimleri yapılacak. Tuluyhan Uğurlu'nun konser vereceği kapanış töreninde ise kısa film ve yapım destek ödülleri sahiplerini bulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve 19 Aralık'a kadar devam edecek olan 4. Esenler Film Festivali'nin kısa film yarışması jüri başkanlığını Perihan Savaş üstlenirken, jüri üyeleri Andreas Sinanos, Banu Sıvacı, Yıldız Ramazanoğlu ve Sinan Albayrak'tan oluşuyor.

Esenler Kısa Film Yapım Desteği'nin jüri koltuğunda Can Ulkay, Halil Kardaş ve Zeynep Koray oturuyor.

Festival kapsamında bu yıl da 3 projeye yapım desteği sağlanırken, "Esenler Kısa Film Yapım Desteği" kapsamında derece elde eden projelerin her birine 60 bin lira para ödülü verilecek.

Festival programına ve bilgilere "esenler.bel.tr" adresinden ulaşılabilir.