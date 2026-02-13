"Kara para" soruşturması derinleşiyor! 9 şirkete el konuldu - Son Dakika
"Kara para" soruşturması derinleşiyor! 9 şirkete el konuldu

"Kara para" soruşturması derinleşiyor! 9 şirkete el konuldu
13.02.2026 09:21
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "kara para" soruşturması kapsamında Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri illerinde 36 kişiye yönelik operasyon başlatıldığını, 9 şirket, 1 dükkan, 25 tarla/arsa, 12 konut/daire ve 104 araçtan oluşan mal varlıklarına el konulması kararı verildiğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "kara para" soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

36 ŞAHIS VE 9 İŞYERİNE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Başsavcılıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada şunla kaydedildi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/8080 sayılı soruşturma dosyası kapsamında; şüpheli firma ve şahısların döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belli olmayan paraların yurt içine sokulması amacıyla organizasyon kurdukları, kurulan organizasyonda hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenledikleri, ihracat yapıldığı beyan edilen ülkelerden swift yolu ile döviz şeklinde gelen paraların kaynağı belli olmayan paralar olduğu, nakit beyan formları ile getirildiği beyan edilen paraların yurt içinden toplanan dövizler ya da üçüncü kişilere ait paralar olduğu ve kendi aralarında düzenledikleri belgeler ile döviz dönüşüm desteğinden faydalandıkları tespit edilmiştir.

İŞTE O ŞİRKETLER

Yapılan çalışmalarda 'Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret Anonim Şirketi, Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret Anonim Şirketi Çarşı Şubesi, Altun Sanal Mağaza E-Ticaret Limited Şirketi, Ata Denız Metal Demir Çelik Anonim Şirketi, Deniz Sera Sanayi Ve Ticaret Limitet Şirketi, Ata Deniz Metal Demir Çelik Anonim Şirketi, Çelik Kons. Yapı İnş. San. Ve Tıc. A.Ş., Akdeniz Cam Genel Pazarlama Mum İnşaat Kuyumculuk Otomotiv Emlak Taşımacılık Turizm Tarım Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Muti Demir İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Bağdatlı Boya Ve Kimya İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Hanedar Metal İnşaat Taahhüt Turizm Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirket' isimli şüpheli şirketler tespit edilmiş olup, gerçek ve tüzel kişiliklere ait suç tarihinden itibaren elde ettikleri değerlendirilen 9 Şirket, 1 adet Dükkan, 25 adet Tarla/Arsa, 12 adet Konut/Daire ve 104 adet Araç olan mal varlıklarına el konulmasına karar verilmiş ve ilimiz merkezli Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri illeri olmak üzere bu aşamada 36 şahıs ve 9 işyerine yönelik 13.02.2026 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.

"SORUŞTURMA TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR"

Soruşturma mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir."

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Kara para' soruşturması derinleşiyor! 9 şirkete el konuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ahmet Talha Atabey Ahmet Talha Atabey:
    konu kara para ve yasa dışı bahisse himmetsaraya da el konulmalı. gelirlerinin çoğu buradan. 31 19 Yanıtla
    Kenan Ucar Kenan Ucar:
    Ne kadar saray ve saraylı varsa seni sevsin.... 17 18
    Su19785507+ Su19785507+:
    kenan bey evinizde ekmek ve soğanınızı yiyin. boş verin siyaseti 14 7
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    çökme sporu 23 11 Yanıtla
  • 205622 205622:
    çök çök seçim geliyo 9 5 Yanıtla
  • 32321216034i 32321216034i:
    El konulan daireleri uygun fiyaka garip gurubaya verin 2 0 Yanıtla
  • nuri yildiz nuri yildiz:
    Altın şirketler bazıları..Altın yükaeliş durmuyor daha da çıkacak altın alın altın alın diye bağıranlar piyasadaki kara para ile altın topluyorlardı sanırım altında ki son durum .. 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
