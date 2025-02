4. İzmir Kadın Kongresi'nde Kadın İstihdamı Vurgusu

Güncel

(İZMİR) – Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu'nun (BASİFED) düzenleyeceği 4. İzmir Kadın Kongresi tanıtım toplantısında konuşan BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, ekonomik kriz ortamında kadınların istihdamının artması için paylaşım vurgusu yaparak "Paylaşımcı olmak zorundayız. Paylaşmak ve destek olmak zorundayız. 'Hepsi benim olsun'u bırakmalıyız. Birey ve bencil olmaktan çıkıp toplum olmaya başlamalıyız. 'Hepsini ben yapacağım' dememek gerek" dedi.

BASİFED, bu yıl 4. İzmir Kadın Kongresi'ni düzenleyecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası ve TÜRKONFED destekleriyle 18-19 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek kongrenin tanıtım toplantısı, BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Düzenlenecek kongreye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da katılacağını ifade eden Güneş, kongrede amacın, kadınların istihdamını artırma ve iş yeri sahibi kadınların desteklenmesi olduğunu söyledi.

"Toplumun her kesiminden kadınları bir araya getirmek için yola çıktık"

Kadınlar için 'daha adil ve daha eşit yaşam' hedeflediklerini ifade eden Güneş, şunları söyledi:

"Kongremizde, kendi içinde birçok temanın işleneceği, sorunların ve çözüm önerileri tartışılacak. Bu kongrenin İzmir'de yapılması ve gelenek haline gelmesini çok önemsiyoruz. İlki 1923'te Mustafa Kemal Atatürk tarafından İktisat Kongresi öncesinde başlayan Kadın Kongresi'nin İzmir ile anılması gibi bir çabamız var. Kongrenin çıkış noktası kadın. Kadının yaşam haklarının kısıtlanmadığı, saldırıya uğramadığı, adil ve eşit bir hukuk sisteminde haklarının korunduğu, üretimin her alanında hakkaniyetle yer aldığı bir düzen inşa etmeliyiz. Bu süzenin inşası için daha ok bir araya gelmeli ve fikir alışverişinde bulunmalıyız. Başarılı örnekleri çoğaltmalıyız. Bu nedenle toplumun her kesiminden kadınları bir araya getirmek için yola çıktık."

"Üreten kadınların seslerine ses, mücadelelerine destek olmamız gerekiyor"

Mevcut ekonomik krizden en çok kadınların etkilendiğini kaydeden Güneş, çözümün kadının üretime dahil edilmesi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Derin bir ekonomik krizden geçiyoruz. Üretmenin en önemli yolu kadınları iktisadi hayatın içine dahil etmek. Çünkü krizden en çok etkilenenler, kadınlar. Onun için çözüm arayan, bu konuda çaba sarf eden, üreten kadınların seslerine ses, mücadelelerine destek olmamız gerekiyor. O yüzden hepimiz 6 ay boyunca bu kongreyi detaylı şekilde hazırladık. Farklı disiplinlerden kendi alanlarıyla fark yaratmış, rol model denilen isimleri İzmir'de ağırlamayı planlıyoruz. Amacımız kongre sona erdikten sonra etkisinin net görüleceği, üretim ve işbirliklerine imza atacağımız bir buluşma olması. Herhangi bir siyasi görüşün gölgesi olmadan tamamen kadınların beklentilerine yönelik kongre hazırladık. Mottomuz 'İzmir'den geleceğe ilham olmak.'"

"Kongreden sonra bir sene bekleyip sonuçlarını kitaplaştıracağız"

Kongrenin çıktılarının kitaplaştırılacağını belirten Güneş, bir sonraki kongrenin iki sene sonra olacağını ifade ederek şöyle konuştu:

"İkinci kongre, depremin üzerine yapılan bir kongreydi. Orada konu vefa turizmiydi. Biz vefa turizminin şu anda da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İlk kongrenin çıktıları kitap yapılmıştı. İkinci kongrede böyle bir çalışma yapılmamış. Biz, bu kongreden sonra bir sene bekleyip sonuçlarını kitaplaştıracağız ve ondan sonra bir sonraki kongremizi gerçekleştireceğiz."

"Açılan iş yerlerinin devam etmesini istiyoruz"

Kadınların üretimdeki yerinin devamlılığı noktasında işyeri olan kadınlara destek verdiklerini belirten Güneş, "Bizim dört kadın derneğimiz var. Dernekler ve biz bir araya geldi… İşi olan ama işini yürütemeyen kadınlara yönelik destek verilecek. Çark bir kere döndüğünde devam ettirebilir. Kaybetmemek, açılan iş yerlerinin devam etmesini istiyoruz. Şu anda tasarımcılara yapıyoruz ve diğer iş kollarında da devam ettirmeyi düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

"Birey ve bencil olmaktan çıkıp toplum olmaya başlamalıyız"

Ekonomik krizin istihdamı olumsuz etkilememesi için 'paylaşım' vurgusu yapan Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Paylaşımcı olmak zorundayız. Ben mimarım. Ben bu programda tasarımcı kadınlara, üç ofise kendi işlerimin bir kısmını pas ediyorum. Paylaşmak ve destek olmak zorundayız. 'Hepsi benim olsun'u bırakmalıyız. Birey ve bencil olmaktan çıkıp toplum olmaya başlamalıyız. Destek ve paylaşmak. 'Hepsini ben yapacağım' dememek gerek. Japonlarda her konunun bir uzmanı var. Bizde her şeyi herkes yapıyor. Eğer uzmanlaşabilirsek kalitemiz, üretimimiz ve istihdamımız artar."

Güneş, işsiz kadınların istihdamı için de çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.