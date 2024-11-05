4. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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4. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Kültürlerarası Sanat Derneği iş birliğiyle düzenlenen festivalde Kristal Flamingo Ödülü, Ümit Ünal'ın 'Evcilik' ve Nadim Gür'ün 'Mukadderat' filmlerine verildi. Festival, 30 Ekim-3 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi ve çeşitli ödüller sahiplerini buldu.

05.11.2024 17:46
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(ANKARA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kültürlerarası Sanat Derneği iş birliği ile düzenlediği 4'üncü İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Kristal Flamingo Ödülü, Ümit Ünal'ın "Evcilik" ve Nadim Gür'ün "Mukadderat" filmlerine verildi.

30 Ekim- 3 Kasım tarihlerinde düzenlenen 4. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Ulusal Yarışma'da En İyi Film Ödülü iki film arasında paylaştırıldı. Ümit Ünal'ın "Evcilik" ve Nadim Gür'ün "Mukadderat" filmi, Kristal Flamingo Ödülü'nün kazananları oldu. En İyi Film Ödülü, Reis Çelik ile Fikret Kuşkan tarafından verildi.

Şenay Gürler'in sunuculuğunu yaptığı törende, Festival Direktörü Vecdi Sayar, festivalin bağımsız bir yapıya kavuşmasının öneminden söz ederek, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ticaret ve sanayi odaları ve sinema sektörü ile bir araya gelerek vakıf oluşturma çağrısında bulundu.

Yönetmen Reis Çelik başkanlığındaki Ulusal Yarışma Jürisi, En İyi Oyuncu Ödülü'nü "Hakkı" filmindeki rolüyle Bülent Emin Yarar ve "Döngü" filmindeki rolü ile Serpil Gül arasında paylaştırırken; Jüri Özel Ödülü, "Parmaklıklar Ardında İki Kadın" filminin yönetmeni Mehmet Eryılmaz'a verildi. En İyi Özgün Film Müziği Ödülü "Kayıtsız" filmindeki besteleriyle Ege Gür'e,  En İyi Ses Tasarımı Ödülü ise "Hakkı" filmindeki çalışmasıyla Serkan Köseoğlu'na verildi.

Festivalin özel ödüllerinden, Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Özel Ödülü ile FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülleri Erkan Tahhuşoğlu'nun Döngü filmine giderken; İzmir Kent Konseyi Özel Ödülü ise Özlem Çıngırlar'ın yönettiği "Kayıtsız" filminin oldu. Festivalin Onur Ödülü Mazlum Çimen'e verilirken, Kültürlerarası Sanat Başarı Ödülü Andreas Sinanos'un oldu.

Festivalin En İyi Uluslararası Film Ödülü, Fas- Fransa ortak yapımı ve yönetmenliğini Nabil Ayouch'un yaptığı "Herkes Touda'yı Seviyor" filmine, Jüri Özel Ödülü ise Yüksel Aksu'nun " Cem Karaca'nın Gözyaşları"na  verildi. En İyi Müzik Ödülü, İranlı Behruz Sebt Resul'ün "Melodi" ve İtalyan Margherita Vicario'nun "Gloria!" filmlerinin bestecileri arasında paylaşıldı.

Festivalde Televizyon Dizi Müzikleri  de  değerlendirildi. TV Dizisi En İyi Jenerik Müziği Ödülü "Kızıl Goncalar"ın bestecileri Ender Gündüzlü, Metin Arıgül ve Can Sanıbelli'ye; Dijital Platform En İyi Jenerik Müziği Ödülü "Magarsus"un bestecisi Toygar Işıklı'ya, En İyi Özgün Şarkı Ödülü "Yaz Şarkısı" dizisinden "Hadi Kalk Gidelim" şarkısıyla Tuğrul Eylül Cerrahoğlu'ya verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 4. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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