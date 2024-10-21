4 Kişi Cenaze Töreniyle Toprağa Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

4 Kişi Cenaze Töreniyle Toprağa Verildi

Tekirdağ'da bir kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi.

21.10.2024 18:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

4'Ü TOPRAĞA VERİLDİ

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde önünde giden iş makinesine çarpan otomobilde hayatlarını kaybeden Cenker Varnalı, Kadir Güler, Emre Ağır ve Serhat Tünüs'ün cenazeleri Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alındı. Ölenlerden otomobil sürücüsü Cenker Varnalı ile Emre Ağır için, Ergene ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'ndeki Yeşiltepe Cami'sinde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaza, Varnalı ve Ağır'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Varnalı ile Ağır, Yeşiltepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kadir Güler'in cenazesi ise Ergene'nin Ulaş Mahallesi'nde, Serhat Tünüs ise Malkara ilçesinde toprağa verildi.

Deniz Yalnız'ın cenazesi yarın Ergene ilçesinde toprağa verilecek. Yalnız'ın yurt dışında yaşayan yakınları olduğu, cenazenin yarına bırakıldığı öğrenildi. İş makinesi sürücüsü Ö.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Tekirdağ, 3-sayfa, Güncel, Ergene, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4 Kişi Cenaze Töreniyle Toprağa Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Sinvar’ın ölümünün ardından Hamas’tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak Sinvar'ın ölümünün ardından Hamas'tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak
23:10 İddianamede çarpıcı detaylar Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş İddianamede çarpıcı detaylar! Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş
22:36 Bebek katili Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan mesaj: Aynı yolda devam Bebek katili Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan mesaj: Aynı yolda devam
21:10 Narin cinayetinde iddianame tamamlandı İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza Narin cinayetinde iddianame tamamlandı! İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza
16:27 Kimsenin ağzını bıçak açmıyor FETÖ elebaşının doğduğu köyde dikkat çeken görüntüler Kimsenin ağzını bıçak açmıyor! FETÖ elebaşının doğduğu köyde dikkat çeken görüntüler
10:35 FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek İşte konuşulan isimler FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
10:33 Samsung Blockchain alanında büyümeye devam ediyor Samsung Blockchain alanında büyümeye devam ediyor
10:16 Bakanlık o şirketleri takibe aldı Bakanlık o şirketleri takibe aldı
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:46 Bankacılıkta iki dev birleşiyor Bankacılıkta iki dev birleşiyor
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 04:03:50. #1.11#
SON DAKİKA: 4 Kişi Cenaze Töreniyle Toprağa Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.