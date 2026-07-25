4. Trakya Uçurtma Festivali Başladı - Son Dakika
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4. Trakya Uçurtma Festivali Başladı

4. Trakya Uçurtma Festivali Başladı
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Tekirdağ'da uluslararası uçurtma festivali, sanat ve kültürel etkinliklerle dolu bir program sunuyor.

Tekirdağ'da düzenlenen 4. Trakya Uçurtma Festivali'ne Türkiye'nin yanı sıra Danimarka, İngiltere, Almanya, Bulgaristan, Fransa ve İsviçre'den gelen uçurtma sanatçıları katılıyor.

Yaratıcı Çocuklar Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tekirdağ Valiliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı ile Şarköy Belediyesinin paydaşlığında düzenlenen festival başladı.

Şarköy ilçesi Hoşköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen festival kapsamında Türkiye'nin yanı sıra Danimarka, İngiltere, Almanya, Bulgaristan, Fransa ve İsviçre'den gelen 14 uçurtma sanatçısı, dev uçurtmalarını gökyüzüyle buluşturdu.

Etkinlik öncesinde düzenlenen uçurtma yapım atölyelerine 7-15 yaş grubundan 150 çocuk ücretsiz katıldı. ?

Çocuklar, uçurtma sanatçılarının rehberliğinde kendi uçurtmalarını hazırlayarak uçurma deneyimi yaşadı.

Festivalin ilk gününde "deniz canlıları" temalı uçurtmalar gökyüzünde süzüldü. ?

Yaratıcı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Didem Çapa, gazetecilere, festivalin yalnızca bir uçurtma etkinliği olmadığını söyledi.?

Çapa, festivalde sanatsal uçurtma gösterilerinin yanı sıra müzik etkinliklerinin de gerçekleştirileceğini vurgulayarak, "Festival yalnızca bir uçurtma etkinliği değil, sanatın insanlar ve kültürler arasında kurduğu bağın, ortak mutluluğun, kültürel diyaloğun ve barışın gökyüzündeki ifadesidir. Aynı gökyüzü altında mutlu yaşamanın mümkün olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.?

Festival, yarın "kara canlıları" temalı uçurtma gösterisi ve çeşitli etkinliklerin ardından sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 4. Trakya Uçurtma Festivali Başladı - Son Dakika

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