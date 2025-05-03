4. Ulusal İşçi Tiyatroları Festivali Bursa'da Başladı

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi iş birliğiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen Ulusal İşçi Tiyatroları Festivali'nde perde, tiyatrocu işçiler için açıldı.

Bursa'da 4. Ulusal İşçi Tiyatroları Festivali, 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında Tayyare Kültür Merkezi, Ekim Sanat Sahnesi ve Kafa Sanat Sahnesi'nde düzenleniyor. Festivalde, emekleriyle Türkiye'nin kalkınmasına katkı sunan işçiler sahne alarak seyircisiyle buluşuyor.

Festivale Bosch, Burboya, B/S/H, Capcafe, Ford, Oyak Renault, Türk Havacılık Uzay Sanayi, Tofaş ve Doca Pakkens firmalarının tiyatro grupları katılıyor.

Festivalin açılış töreninde, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün önemini anlatan kısa bir gösteri sahnelendi. Daha sonra Oyak Renault işçilerinin sahnelediği "Zilli Zarife" adlı oyun seyirciyle buluştu.

Performanslarıyla izleyenleri kendilerine hayran bırakan işçiler, oyunun sonunda uzun süre ayakta alkışlandı. Gecenin sonunda oyunun yönetmeni ve oyuncularına günün anısına plaket takdim edildi.

Festival boyunca tiyatro oyunlarının ücretsiz biletleri, 'biletinial.com' üzerinden temin edebilecek.